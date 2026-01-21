„Eure Vereine können von Bodö einiges lernen“

Champions League LIVE: Eigentor von Atletico
Hier im Liveticker
Der Außenseiter aus Norwegen schrieb in der Champions League mit dem 3:1 über Manchester City Fußball-Geschichte. Warum Experte Jan-Age Fjörtoft über die Euphorie im Land schmunzelt und für die österreichischen Klubs nicht schwarz sieht.
Während für Citys Erling Haaland („Ich nehme es auf meine Kappe“) der Trip in die Heimat zum Fiasko geriet, wurden 8270 Zuschauer Zeugen des nächsten Bodö-Geniestreichs. Im April verblüffte der 130 Kilometer vom Polarkreis entfernte Klub mit dem Halbfinale der Europa League, nun zeigt das idente Team bei seiner Premiere in der Königsliga auf, feierte Dienstag den allerersten Sieg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.