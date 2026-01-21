„Eure Vereine können von Bodö einiges lernen“

Während für Citys Erling Haaland („Ich nehme es auf meine Kappe“) der Trip in die Heimat zum Fiasko geriet, wurden 8270 Zuschauer Zeugen des nächsten Bodö-Geniestreichs. Im April verblüffte der 130 Kilometer vom Polarkreis entfernte Klub mit dem Halbfinale der Europa League, nun zeigt das idente Team bei seiner Premiere in der Königsliga auf, feierte Dienstag den allerersten Sieg.