Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vereinte Opposition

Sondergemeinderat nach Rauswurf von Jugendverein

Tirol
04.11.2025 15:00
Der Räumungsbescheid liegt auf dem Tisch.
Der Räumungsbescheid liegt auf dem Tisch.(Bild: Birbaumer Christof)

Zusperren oder weitermachen? Am Mittwoch wird in Innsbruck die Geschichte einer einzigartigen Jugend-Institution aufgerollt.

0 Kommentare

Wenn die Opposition in Innsbruck über das gesamte politische Spektrum von links bis rechts zu einer gemeinsamen politischen Initiative zusammenfindet, kann davon ausgegangen werden, dass Feuer am Dach ist. Im Fall der Jugendeinrichtung Junge Talstation am Fuße der alten Hungerburgbahn ist genau das der Fall: Der Räumungsbescheid liegt auf dem Tisch, damit droht ein Stück Innsbrucker Jugendkultur zu Grabe getragen zu werden, das über Jahre mühsam aufgebaut worden ist.

Die vereinte Opposition hat, wie berichtet, gegen den Willen der rot-grün-weißen Caprese-Regierung von BM Johannes Anzengruber einen Sondergemeinderat am Mittwoch durchgesetzt.

Höchstes Gremium der Stadt zuständig 
„Die Vorgangsweise rund um die Junge Talstation ist intransparent, undemokratisch und politisch nicht abgestimmt. Die Räumung wurde ohne Beschluss des zuständigen Gremiums angeordnet – das ist in dieser Form nicht akzeptabel. Eine so wichtige Entscheidung, welche die Innsbrucker Jugend- und Kulturszene mitten im Herz trifft, darf nicht am Gemeinderat vorbeigeführt werden“, heißt es in der Erklärung von FPÖ, KPÖ, ALi, Liste Fritz und Neues Innsbruck.

Lesen Sie auch:
Nicht nur die Rotunde im Hintergrund ist dem Verfall preisgegeben, sondern auch die „Junge ...
„Nicht seriös machbar“
Rätsel um Rauswurf und Angebot für Jugendverein
21.10.2025

Ankauf des Gebäudes steht im Raum
Der Antrag sieht vor, dass der Gemeinderat den sofortigen Stopp der Räumung der Talstation beschließt und der Bürgermeister beauftragt wird, bis Jänner 2026 ein tragfähiges Nutzungskonzept für die künftige Verwendung der Talstation vorzulegen. Darüber hinaus bekennt sich der Antrag dazu, die ehemalige Talstation Hungerburgbahn für die Stadt anzukaufen. 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf