Sondergemeinderat nach Rauswurf von Jugendverein

Wenn die Opposition in Innsbruck über das gesamte politische Spektrum von links bis rechts zu einer gemeinsamen politischen Initiative zusammenfindet, kann davon ausgegangen werden, dass Feuer am Dach ist. Im Fall der Jugendeinrichtung Junge Talstation am Fuße der alten Hungerburgbahn ist genau das der Fall: Der Räumungsbescheid liegt auf dem Tisch, damit droht ein Stück Innsbrucker Jugendkultur zu Grabe getragen zu werden, das über Jahre mühsam aufgebaut worden ist.