Grazer NEOS-Chef soll Bim-Fahrer beschimpft haben

„Bim ist gerade erst angefahren“

Der pinke Chef bestätigt den Vorfall, relativiert aber: „Von einer Notbremsung kann keine Rede sein. Die Bim ist gerade erst angefahren und war zwischen 1 und 3 km/h schnell. Ich bin, wie andere Fahrgäste auch, mit dem Ersatzbus dort angekommen, der Fahrer sieht dies zwar, fährt aber einfach weg. Ich bin dann vor die Straßenbahn gelaufen und habe gerufen, dass er die Türen öffnen soll, weil wir ja die Kunden sind.“