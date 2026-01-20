2025 zeigte: Netz hilft enorm gegen Suizidversuche

Netz hilft nicht zu 100 Prozent

Trotz der deutlichen Besserung ist das Präventionssystem nicht perfekt. Paul Muller war einer der Mitbegründer der „Bridge Rail Foundation“, einer Organisation mit dem Ziel, die Brücke sicherer zu machen. Er war bestürzt, als er erfuhr, dass es Anfang 2026 bereits einen Selbstmord gegeben hatte. Doch das Ziel war von Anfang an, Leben zu retten und letztendlich „die dunkle Anziehungskraft der Brücke als Ort des Sterbens zu beseitigen“.