Zlatan als Nachbar für Österreichs Abfahrer

Mit Wetterglück wie schon lange nicht geht es in Kitzbühel in Richtung Wochenende. Tag für Tag füllt sich die Gamsstadt mehr, spätestens ab Donnerstag trudeln die Top-Promis ein, öffnet auch das „Krone“-Haus, die urige Holzhütte mitten im Stadtzentrum, die Pforten.