Deutsche drohen USA wegen Grönland mit WM-Boykott

Der deutsche Grünen-Außenpolitiker Boris Mijatovic riet Fußball-Anhängern auch aus Sicherheitsgründen davon ab, zur WM zu reisen. „Es ist für Fans nicht sicher, zu dieser Weltmeisterschaft zu reisen“, sagte Mijatovic dem „Stern“. Er bezog sich dabei auch auf die tödlichen Schüsse eines US-Grenzschutzbeamten auf eine Frau in Minnesota. „Ich kann jedem Fan nur dazu raten, die WM-Spiele in den USA zu boykottieren.“