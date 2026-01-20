Unglück in Spanien
Familie starb bei Crash, nur Mädchen (6) überlebte
Der tragische Zugunfall in Südspanien kostete mindestens 41 Menschen das Leben. So auch die Familie Zamorano Álvarez aus Huelva, die im ersten Waggon des verunglückten Zugs gereist war. Die einzige Überlebende der Familie ist die kleine Tochter – sie ist gerade einmal sechs Jahre alt.
Die Familie Zamorano Álvarez verbrachte das Wochenende in Madrid, um sich ein Fußballspiel anzuschauen. Sie befanden sich im ersten Waggon des Zugs von Madrid nach Huelva, als dieser entgleiste und mit einem entgegenkommenden Zug zusammenprallte.
Angehörige suchten verzweifelt
Nach dem Zug-Crash am Sonntagabend brach jeglicher Kontakt zu der Familie ab, wie „RTVE“ berichtet. Ihre Angehörigen suchten daraufhin verzweifelt online und in verschiedenen Krankenhäusern nach den Vermissten.
Am Montagnachmittag wurde jede Hoffnung, die Familie könnte überlebt haben, zerstört, als der Fund ihrer Leichen bestätigt wurde. Nur die kleine Tochter der Eltern Pepe und Cristina überlebte den Unfall. Sie verlor nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihren zwölfjährigen Bruder und ihren Cousin.
Sechsjährige war fast unverletzt
Das sechsjährige Mädchen wurde von Beamten der Guardia Civil am Unfallort nahezu unverletzt gerettet. Nachdem sie mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus Reina Sofía in Córdoba gebracht worden war, blieb sie mehrere Stunden unter Polizeibewachung, bis sie mit ihrer Großmutter wiedervereint werden konnte. Die beiden sind jetzt in einem Hotel in Córdoba untergebracht.
Stadt trauert um die Familie
Die Familie wohnte in der kleinen Küstenstadt Punta Umbría und war dort bekannt und „sehr beliebt“, wie der Bürgermeister betonte. In einer Pressemitteilung machte der Stadtrat den Tod der Familie öffentlich: „Die Gemeinde erlebt diese Momente mit tiefer Bestürzung und Trauer.“
Neben der Familie Zarmorano Álvarez werden noch zwei weitere Personen aus der Stadt vermisst. Der Stadtrat hofft weiterhin, „dass die beiden noch vermissten Einwohner von Punta Umbría lebend gefunden werden können“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.