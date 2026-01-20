Familie starb bei Crash, nur Mädchen (6) überlebte

Sechsjährige war fast unverletzt

Das sechsjährige Mädchen wurde von Beamten der Guardia Civil am Unfallort nahezu unverletzt gerettet. Nachdem sie mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus Reina Sofía in Córdoba gebracht worden war, blieb sie mehrere Stunden unter Polizeibewachung, bis sie mit ihrer Großmutter wiedervereint werden konnte. Die beiden sind jetzt in einem Hotel in Córdoba untergebracht.