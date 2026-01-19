Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

Wozu Frieden? | Die Welt als Spielzeug

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/Alex Wong/Getty Images)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Wozu Frieden? Was hat dieser Mann noch alles auf Lager? Gerade erst drohte Donald Trump den europäischen Grönland-Verteidigern mit Strafzöllen, schon liefert er die nächste Provokation. Und wird seinem Ruf als Trotzkopf einmal mehr gerecht: Der US-Präsident erklärt, er fühle sich nicht mehr verpflichtet, sich in erster Linie um Frieden zu bemühen – weil ihm der Friedensnobelpreis nicht zugesprochen worden sei. Sein Einsatz zur Beendigung „von acht Kriegen“ sei nicht gewürdigt worden, schreibt er in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, weshalb Frieden für ihn nicht länger das wichtigste politische Ziel sei. Ist doch total verständlich (Achtung: Ironie!): Wenn dieser Mann des Friedens so mies behandelt wird, dann gibt es eben Krieg. Und wenn es um Grönland geht…

0 Kommentare

Die Welt als Spielzeug. „1 Jahr Trump, 1 Jahr Fegefeuer“ betitelt „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, der alle US-Präsidenten seit den frühen 70-er-Jahren professionell beobachtet hat, seine Eindrücke von der zweiten Amtszeit Donald Trumps. Das erste Jahr dieser Amtszeit bezeichnet Seinitz als Fegefeuer, die Hölle, meint er, komme noch. Jenen, die anfangs über seine Skurrilitäten gelacht haben, sei das Lachen vergangen, „denn der Mann hat sich nicht unter Kontrolle“. Ihn am Atomwaffendrücker zu wissen, sei unerträglich. Seinitz: „Völlig Empathie-befreit kann er die Folgen seiner Handlungen nicht empfinden, nicht einschätzen. Er will den Friedensnobelpreis und hat schon sieben Länder bombardiert. Die Welt ist kein Spielzeug.“ Und die Menschen keine Spielfiguren. Aber das weiß er nicht.

Kommen Sie gut durch den Dienstag.

