Wozu Frieden? | Die Welt als Spielzeug

Wozu Frieden? Was hat dieser Mann noch alles auf Lager? Gerade erst drohte Donald Trump den europäischen Grönland-Verteidigern mit Strafzöllen, schon liefert er die nächste Provokation. Und wird seinem Ruf als Trotzkopf einmal mehr gerecht: Der US-Präsident erklärt, er fühle sich nicht mehr verpflichtet, sich in erster Linie um Frieden zu bemühen – weil ihm der Friedensnobelpreis nicht zugesprochen worden sei. Sein Einsatz zur Beendigung „von acht Kriegen“ sei nicht gewürdigt worden, schreibt er in einer Mitteilung an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre, weshalb Frieden für ihn nicht länger das wichtigste politische Ziel sei. Ist doch total verständlich (Achtung: Ironie!): Wenn dieser Mann des Friedens so mies behandelt wird, dann gibt es eben Krieg. Und wenn es um Grönland geht…