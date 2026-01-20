Traktor stürzte in einen Teich, Lenker unverletzt

Dieses „Eisbad“ war sicher nicht geplant: Ein Traktor ist Montagnachmittag in Piberbach (BezirkLinz-Land) in einen Teich gestürzt. Der lenker konnte sich retten, die Bergung der Zugmaschine gestaltete sich aufwendig.
Der mit Stroh- und Rundballen beladene Anhänger kam am Rand des Teiches zu stehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Nachmittag mit dem Einsatzbegriff „Bergung Traktor“ zu einem Unfall nach Piberbach alarmiert. Ein Traktorgespann soll ins Rutschen geraten sein, der Traktor schlitterte in den angrenzenden Teich und stürzte um.
Schwierige Bergung
Der Anhänger kam im Böschungsbereich zwischen Straße und Teich zum Stillstand. Der Lenker des Traktor konnte sich offenbar unverletzt retten. Die Bergung des verunfallten Fahrzeuggespanns gestaltete sich schwierig. Mit zwei Kränen wurde der verunfallte Traktor dann aus dem Teich gehoben und auf einen Tieflader verladen.
