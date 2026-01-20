Crash nach riskantem Überholmanöver: Totalsperre

Spektakulärer Unfall am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Aufgrund eines riskanten Überholmanövers kam es bei Jenbach (Bezirk Schwaz) zu einer Kollision mit insgesamt drei beteiligten Autos. Die Insassen hatten wohl alle riesiges Glück im Unglück. Die Landesstraße musste aufgrund des Unfalls für längere Zeit komplett gesperrt werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.15 Uhr auf der L7 Kasbachstraße bei Jenbach. Ein 18-jähriger Einheimischer habe mit seinem Pkw ein bergwärts fahrendes Fahrzeug überholt. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden und dem überholten Wagen gekommen, hieß es.
Es wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.
Die Polizei
Insassen kamen mit Schrecken davon
Die Insassen der Fahrzeuge hatten offenbar alle riesiges Glück im Unglück. „Es wurde niemand verletzt“, berichtete die Polizei. An den Autos sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden.
L7 eineinhalb Stunden gesperrt
Aufgrund des Unfalls und des folgenden Einsatzes musste die Kasbachstraße für die Dauer von 1,5 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden, hieß es vonseiten der Exekutive abschließend.
