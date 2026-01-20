Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schutzengel fuhren mit

Crash nach riskantem Überholmanöver: Totalsperre

Tirol
20.01.2026 08:07
Aufgrund des Unfalls musste die Landesstraße komplett gesperrt werden.
Aufgrund des Unfalls musste die Landesstraße komplett gesperrt werden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Aufgrund eines riskanten Überholmanövers kam es bei Jenbach (Bezirk Schwaz) zu einer Kollision mit insgesamt drei beteiligten Autos. Die Insassen hatten wohl alle riesiges Glück im Unglück. Die Landesstraße musste aufgrund des Unfalls für längere Zeit komplett gesperrt werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.15 Uhr auf der L7 Kasbachstraße bei Jenbach. Ein 18-jähriger Einheimischer habe mit seinem Pkw ein bergwärts fahrendes Fahrzeug überholt. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden und dem überholten Wagen gekommen, hieß es.

Zitat Icon

Es wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Polizei

Insassen kamen mit Schrecken davon
Die Insassen der Fahrzeuge hatten offenbar alle riesiges Glück im Unglück. „Es wurde niemand verletzt“, berichtete die Polizei. An den Autos sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden.

Ein weiteres beschädigtes Auto.
Ein weiteres beschädigtes Auto.(Bild: ZOOM Tirol)

L7 eineinhalb Stunden gesperrt
Aufgrund des Unfalls und des folgenden Einsatzes musste die Kasbachstraße für die Dauer von 1,5 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden, hieß es vonseiten der Exekutive abschließend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
182.896 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.878 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
136.572 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf