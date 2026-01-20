Crash nach riskantem Überholmanöver: Totalsperre

Spektakulärer Unfall am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland: Aufgrund eines riskanten Überholmanövers kam es bei Jenbach (Bezirk Schwaz) zu einer Kollision mit insgesamt drei beteiligten Autos. Die Insassen hatten wohl alle riesiges Glück im Unglück. Die Landesstraße musste aufgrund des Unfalls für längere Zeit komplett gesperrt werden.