Suche läuft! Wer tritt in Hansi Flicks Fußstapfen?

Wie die spanische „Sport“ schreibt, soll sich etwa der Name Mikel Arteta auf der Wunschliste der Katalanen befinden. Der Spanier steht noch bis 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag und führt mit den „Gunners“ aktuell die Premier-League-Tabelle an. Der 43-Jährige wird die Londoner wohl erst verlassen, wenn er die Meisterschaft gewinnt. Aktuell schaut es dafür jedoch gar nicht so schlecht aus ...