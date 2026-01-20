Vorteilswelt
Barcas Trainerfrage

Suche läuft! Wer tritt in Hansi Flicks Fußstapfen?

La Liga
20.01.2026 06:36
Noch ist Hansi Flick am Komando.
Noch ist Hansi Flick am Komando.(Bild: EPA/Javier Etxezarreta)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nein, der FC Barcelona plant nicht, Hansi Flick zu feuern, soll sich jedoch sicherheitshalber bereits nach einem Nachfolger umsehen. Sollte der Deutsche den spanischen Meister vor Vertragsende verlassen, will man vorbereitet sein ...

Wie die spanische „Sport“ schreibt, soll sich etwa der Name Mikel Arteta auf der Wunschliste der Katalanen befinden. Der Spanier steht noch bis 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag und führt mit den „Gunners“ aktuell die Premier-League-Tabelle an. Der 43-Jährige wird die Londoner wohl erst verlassen, wenn er die Meisterschaft gewinnt. Aktuell schaut es dafür jedoch gar nicht so schlecht aus ...

Mikel Arteta
Mikel Arteta(Bild: AFP/PETER POWELL)

Alte Bekannte
Mit Luis Enrique soll es außerdem ein alter Bekannter Barca angetan haben. Der 55-Jährige ist aktuell als Cheftrainer von PSG tätig, mit den französischen Hauptstädtern holte Artetas Landsmann vergangene Saison das Triple. Von 2014 bis 2017 saß Enrique jedoch bereits bei den Katalanen auf der Trainerbank und führte sie zu einem Champions-League-, zwei Meister- und einem Cup-Titel.

Luis Enrique
Luis Enrique(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Brisant: Dem Portal „Speedline“ zufolge soll sich Enrique ausgerechnet einen Job bei Barcas Erzrivalen Real Madrid vorstellen können.

Lesen Sie auch:
Nach Xabi Alonsos Entlassung coacht Alvaro Arbeloa die „Königlichen“.
Brisantes Gerücht
Ehemaliger Barca-Coach bald auf Reals Trainerbank?
18.01.2026

Flick hatte zuletzt betont, dass Klub-Boss Joan Laporta einer der Gründe sei, warum er noch hier ist. 2026 will der 63-Jährige zum letzten Mal bei der Präsidentschaftswahl kandidieren. Bei einem Barca ohne Laporta wäre wohl auch Flick weg ...

