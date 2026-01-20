Julia Scheib: „Das werde ich sicherlich ändern“

Kronplatz und Julia Scheib – bisher war diese Kombination noch nicht unbedingt die ganz große Liebe. Drei Ausfällen und einem Aus nach dem ersten Durchgang stehen die Plätze neun, elf sowie zwölf gegenüber. Obwohl die berüchtigte Piste „Erta“ mit ihrer Steilheit von bis zu 61 Prozent eigentlich zu ihren Lieblingsrennen zählt. „Die Form und meine Erfahrungen aus den letzten Jahren sprechen dafür, dass es diesmal besser läuft. Teilweise bin ich es taktisch nicht gut angegangen“, weiß die Steirerin. „Das werde ich diesmal sicherlich ändern.“