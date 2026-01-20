DFB-Spieler durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma

„Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere“, erklärte der Linksverteidiger seinem Gast Per Mertesacker. Florenz war damals Tabellenletzter, für Stefano Pioli ging es gegen die „Nerrazzuri“ um seine Zukunft als Coach der „Gigliati“. „Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben“, so Gosens, der vier Stunden vor Anpfiff per Videoschaltung an der Trauerfeier teilnahm.