DFB-Spieler durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma

Weil es sich die AC Florenz Ende Oktober beim Liga-Spiel gegen Inter Mailand nicht leisten konnte, auf den Abwehrspieler zu verzichten, verpasste Robin Gosens die Beerdigung seiner Großmutter. Das verriet der deutsche Teamspieler nun in seinem Podcast „Wie geht‘s“.
„Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere“, erklärte der Linksverteidiger seinem Gast Per Mertesacker. Florenz war damals Tabellenletzter, für Stefano Pioli ging es gegen die „Nerrazzuri“ um seine Zukunft als Coach der „Gigliati“. „Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben“, so Gosens, der vier Stunden vor Anpfiff per Videoschaltung an der Trauerfeier teilnahm.
Besonders bitter: Florenz musste sich Inter mit 0:3 klar geschlagen geben, der 31-Jährige erlitt in dem Spiel obendrein einen Muskelfaserriss. Nur sechs Tage später musste Pioli seine Koffer packen, Paolo Vanoli übernahm seinen Posten und führte den Klub auf Rang 17 der Serie A.
