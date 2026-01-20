Präsident Svoboda: „So wie es läuft, ist es OK“

... mögliche Kandidaten:

„Ich will Schnellschüsse vermeiden. So einen Personalwechsel kannst du aus 100 Blickwinkel betrachten, da ist immer ein Risiko dabei. Das Gute ist, es ist in Österreich und international wirklich große Nachfrage. Das heißt aber auch, dass wir viele Gespräche führen, da wollen wir uns selbst keinen Druck machen. So wie es aktuell läuft, ist es okay. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und wir ausgelotet haben, dann werden wir rechtzeitig vor der Sommersaison einen Sportchef präsentieren.“