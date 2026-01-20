Vorteilswelt
Im Gemeindebau

Wien stellt Flüchtlingen Tausende Wohnungen bereit

Wien
20.01.2026 06:00
FPÖ Wien-Chef Dominik Nepp kritisiert die Wohnungsvergabe der Stadt und sieht Österreicher ...
FPÖ Wien-Chef Dominik Nepp kritisiert die Wohnungsvergabe der Stadt und sieht Österreicher ungleichbehandelt.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, Andi Schiel)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die Stadt vergibt über 5000 geförderte Bleiben, darunter auch die begehrten Gemeindewohnungen, an geflüchtete Menschen und Asylwerber. Die FPÖ schäumt und will eine sofortige Änderung.

Erst vor wenigen Tagen warnten die Grünen vor einer drohenden Wohnungsknappheit in Wien. Beim sozialen Wohnbau gebe es einen alarmierenden Rückgang. Doch Wien ist eine stark wachsende Stadt und der Bedarf an neuen, leistbaren Wohnungen bleibt dementsprechend groß. Laute Kritik gibt es jetzt aus einer anderen, politischen Ecke. 

