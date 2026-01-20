Wien stellt Flüchtlingen Tausende Wohnungen bereit

Die Stadt vergibt über 5000 geförderte Bleiben, darunter auch die begehrten Gemeindewohnungen, an geflüchtete Menschen und Asylwerber. Die FPÖ schäumt und will eine sofortige Änderung.
Erst vor wenigen Tagen warnten die Grünen vor einer drohenden Wohnungsknappheit in Wien. Beim sozialen Wohnbau gebe es einen alarmierenden Rückgang. Doch Wien ist eine stark wachsende Stadt und der Bedarf an neuen, leistbaren Wohnungen bleibt dementsprechend groß. Laute Kritik gibt es jetzt aus einer anderen, politischen Ecke.
