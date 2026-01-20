Tirols Bergretter gefordert wie überhaupt noch nie

Rückgrat der alpinen Sicherheit

„Die mehr als 4000 Einsätze machen deutlich, was ehrenamtliche alpine Rettung bedeutet: Unsere Bergretterinnen und Bergretter leisten hochprofessionelle Hilfe im alpinen Raum – Tag und Nacht, zu jeder Jahreszeit und oft unter extremen Bedingungen. Dieses Engagement ist das Rückgrat der alpinen Sicherheit in Tirol“, erklärt Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung Tirol.