Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr als 4000 Einsätze

Tirols Bergretter gefordert wie überhaupt noch nie

Tirol
20.01.2026 07:00
Die schönen Wetterphasen wie etwa im Juni machten besonders viele Einsätze notwendig.
Die schönen Wetterphasen wie etwa im Juni machten besonders viele Einsätze notwendig.(Bild: Bergrettung Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Nicht weniger als 4019 Mal mussten die 4161 Tiroler Bergretter 2025 zu Einsätzen ausrücken. Das sind nicht nur um 550 Einsätze mehr als im Jahr zuvor – die Zahl bedeutet gleichzeitig einen neuen Allzeitrekord.

0 Kommentare

Die vielen schönen Wetterphasen waren ein Grund für den Einsatzrekord.  Aber auch die eisigen Verhältnisse auf den Skipisten führten zu zahlreichen Unfällen. Die meisten Einsätze waren im Bezirk Kitzbühel notwendig (28 Prozent) vor dem Bezirk Reutte (15 Prozent) und Innsbruck/Land (12 Prozent).

Skipisten als Hotspot
31 Prozent aller Einsätze gab es auf Skipisten, im freien Gelände waren es 12 Prozent, auf Wanderwegen 11 Prozent. 30 Prozent der versorgten Patienten waren Skifahrer, 24 Prozent Wanderer und 7 Prozent Mountainbiker. 

Zitat Icon

Unsere Bergretterinnen und Bergretter leisten hochprofessionelle Hilfe im alpinen Raum – Tag und Nacht, zu jeder Jahreszeit und oft unter extremen Bedingungen.

Ekkehard Wimmer, Landesleiter Bergrettung Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Die meisten Geretteten (58 Prozent) kamen aus Deutschland, gefolgt von 21 Prozent Österreichern und den Holländern (7 Prozent).

Rückgrat der alpinen Sicherheit
„Die mehr als 4000 Einsätze machen deutlich, was ehrenamtliche alpine Rettung bedeutet: Unsere Bergretterinnen und Bergretter leisten hochprofessionelle Hilfe im alpinen Raum – Tag und Nacht, zu jeder Jahreszeit und oft unter extremen Bedingungen. Dieses Engagement ist das Rückgrat der alpinen Sicherheit in Tirol“, erklärt Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung Tirol.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf