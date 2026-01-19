Mijic geht! Hartberg-Torjäger wird ein Grieche

Es hat sich schon die letzten Tage angekündigt. Nun kommt die Meldung frisch aus Griechenland: Patrik Mijic wechselt von Hartberg zu Kifisia in die Super League. Zuletzt spielte der Stürmer keine große Rolle mehr beim steirischen Bundesligisten.
Trainingsauftakt in Hartberg vor wenigen Tagen. Stürmer Patrik Mijic wirkte unzufrieden. Leicht gesenkter Kopf, knirschende Zähne. Der Kroate bekam im abgelaufenen Herbst wenig Spielzeit – zu wenig für die Ansprüche des Torjägers.
Einen Wechsel in die Türkei lehnte Mijic noch ab. Dann tat sich aber die Option eines Wechsels nach Griechenland auf. Diese nützt der 27-Jährige nun.
Neuer Offensivspieler als Ersatz?
Mijic wird von Hartberg bis Saisonende zu Kifisa in die Super League verliehen. Die Griechen besitzen anschließend eine Kaufoption. Die Rede ist dabei von einer mittleren sechsstelligen Summe. Durch den Wechsel von Mijic tun sich auch bei Hartberg neue Optionen auf, ein neuer Offensivspieler könnte in der Winterpause noch kommen.
