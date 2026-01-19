Mijic geht! Hartberg-Torjäger wird ein Grieche

Neuer Offensivspieler als Ersatz?

Mijic wird von Hartberg bis Saisonende zu Kifisa in die Super League verliehen. Die Griechen besitzen anschließend eine Kaufoption. Die Rede ist dabei von einer mittleren sechsstelligen Summe. Durch den Wechsel von Mijic tun sich auch bei Hartberg neue Optionen auf, ein neuer Offensivspieler könnte in der Winterpause noch kommen.