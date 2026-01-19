Ungebremst gerammt – Vier Verletzte bei Autounfall

Als ein Pkw am Sonntagnachmittag auf der B1 in Neumarkt an der Ybbs abbiegen wollte, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß.

Ein 57-jähriger Lenker war laut Polizeiangaben vom Montag mit seinem Fahrzeug ungebremst auf das abbiegende Auto aufgefahren. Sowohl der Mann als auch die drei Insassen des zweiten Autos – 32, 51 und 61 Jahre alt – erlitten Blessuren.