Ungebremst gerammt – Vier Verletzte bei Autounfall

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B1 in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk/Niederösterreich) ein Verkehrsunfall. Vier Personen wurden bei dem Aufprall verletzt.
Als ein Pkw am Sonntagnachmittag auf der B1 in Neumarkt an der Ybbs abbiegen wollte, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß.
Ein 57-jähriger Lenker war laut Polizeiangaben vom Montag mit seinem Fahrzeug ungebremst auf das abbiegende Auto aufgefahren. Sowohl der Mann als auch die drei Insassen des zweiten Autos – 32, 51 und 61 Jahre alt – erlitten Blessuren.
Erstversorgung vor Ort
Beim Eintreffen der Feuerwehr Kemmelbach und Ybbs an der Donau waren die Verletzten bereits an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Landesklinikum Amstetten transportiert worden.
Nach der genauen Unfallursache wird nun polizeilich ermittelt.
