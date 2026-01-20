Rennen rückt näher: „Das trifft mein Trainerherz“

Chris L.: „Die letzten Wochen waren für mich ein reiner Dopamin-Kick. Man fühlt sich wie ein Profi. Meine Ausdauer hat sich am meisten verbessert und ich merke, ich habe so viel mehr im Tank. Beim Laufen habe ich aber noch Verbesserungspotenzial. Mein Ziel für das Rennen? Eine Zeit unter 65 Minuten.“

Jessica H.: „Eine Aussage, die ich mir von Michi Strasser gemerkt habe, war: ‘Je mehr du deinen Trainer im Training hasst, desto mehr liebst du ihn bei deinem Wettkampf.‘ Mir ist auch bewusst geworden, dass mentale Stärke eine sehr große Rolle spielt und dass es nicht nur auf die körperlichen Gegebenheiten ankommt. Außerdem hat die Red Bull Road to Hyrox mir die Möglichkeit gegeben, sehr tolle und inspirierende Menschen kennenzulernen, die alle ein ähnliches Ziel verfolgen.“

Florian M.: „Von Alex Rončević habe ich viel mitnehmen können. Von solchen Leuten lernen zu dürfen, das macht es so besonders und wertvoll. Im Endeffekt geht es darum, nur die Dinge zu kontrollieren, die man kontrollieren kann: Im Training alles geben und mental zu wissen, dass ich alles gegeben habe. Und dann den Wettkampf so weit wie möglich genießen.“

Nadine B.: „Ich werde in den nächsten Wochen viel auf Erholung schauen, weil verringerter Stress und ausreichend Schlaf sind Schlüsselfaktoren, die einen großen Unterschied machen können. Und generell würde ich einen Appell an alle Leute aussprechen, die arbeiten, studieren, oder eine Familie zuhause haben – es ist auf jeden Fall machbar! Man muss keine Bestleistung erbringen, es ist ein cooles Gefühl bei einem Rennen dabei zu sein und absolviert zu haben. Es macht auch mega viel Spaß ein Hyrox zusammen im Double oder Double Mixed zu machen.

Anna S.: „Ich bin unglaublich dankbar für die Trainingsgruppe und die Leute, die ich kennenlernen durfte. Ich habe richtig Bock, abzuliefern, ans Limit zu gehen, mich selbst zu pushen und an dem Tag zu zeigen, was ich draufhabe.“