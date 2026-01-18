Jonas Müller ist eine heiße Aktie für Cortina

Müller in Topform

Mit den Alpinen Katharina Liensberger und Magdalena Egger mussten zuletzt zwei Medaillenanwärterinnen ihre Olympia-Träume leider begraben. Wem traut Manhart denn nun Edelmetall zu? „Diese Frage habe ich noch nie beantwortet“, lacht er, „aber sagen wir so: Wenn ein Jonas Müller drei von sechs Weltcup-Rennen gewinnt – darunter den Olympia-Test auf der Bahn in Cortina – und außerdem den Gesamtweltcup anführt wird er sicher nicht nur hinfahren, um dabei zu sein.“ Den letzten Sieg feierte Müller gestern beim ersten von zwei Rennen in Oberhof, überholte damit den Deutschen Felix Loch im Gesamtranking und führt nun mit 14 Punkten Vorsprung – der Bludenzer ist unmittelbar vor den Winterspielen in Topform und kämpft heute in Oberhof noch um EM-Medaillen.