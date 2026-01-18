Zwei Skifahrerinnen bei Kollision schwer verletzt

Ein folgenschwerer Skiunfall hat sich am Samstag im Skigebiet Damüls ereignet. Zwei Skifahrerinnen – 17 und 41 Jahre alt – sind abseits der Piste zusammengestoßen. Die beiden Frauen zogen sich dabei schlimme Verletzungen zu.
Die 17-jährige und die 41-jährige Skifahrerin waren Teil einer Gruppe, die im Bereich Herzegg auf der vielbefahrenen Piste 1 Richtung Tal fahren wollte. Aufgrund der schlechten Pistenverhältnisse entschlossen sich die beiden Wintersportlerinnen dazu, auf das freie Gelände auszuweichen. Das war ein Fehler, denn dort gab es mehrere apere Stellen. Die 17-Jährige erschrak angesichts der offenen Bodenflächen derart, dass sie ihren Ski verriss – mit dem Ergebnis, dass sie mit voller Wucht ihre Begleiterin „abschoss“.
Trümmerbruch am Schienbein
Beiden Frauen kamen zu Sturz und blieben schwerverletzt im Schnee liegen. Die Ältere erlitt einen Trümmerbruch am Schienbein, die Jüngere prellte sich Becken und Steißbein, zudem brach sie sich den linken Daumen. Die 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „Fürstentum Liechtenstein“ ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen, die 17-Jährige ist per Skidoo ins Tal transportiert worden, anschließend ging es mit der Rettung ins Krankenhaus nach Ravensburg (D).
