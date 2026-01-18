Zwei Skifahrerinnen bei Kollision schwer verletzt

Die 17-jährige und die 41-jährige Skifahrerin waren Teil einer Gruppe, die im Bereich Herzegg auf der vielbefahrenen Piste 1 Richtung Tal fahren wollte. Aufgrund der schlechten Pistenverhältnisse entschlossen sich die beiden Wintersportlerinnen dazu, auf das freie Gelände auszuweichen. Das war ein Fehler, denn dort gab es mehrere apere Stellen. Die 17-Jährige erschrak angesichts der offenen Bodenflächen derart, dass sie ihren Ski verriss – mit dem Ergebnis, dass sie mit voller Wucht ihre Begleiterin „abschoss“.