Daniel Ganahl feierte ein starkes Weltcup-Comeback

Ganahl ist zufrieden

Bei Halbzeit des Rennens lag Ganahl auf Platz 40. In der zweiten Hälfte büßte der 29-Jährige noch Plätze ein und erreichte schließlich als 45. das Ziel, wo ihn seine Verlobte bereits jubelnd erwartete. „Die letzten beiden Tage war ich schon sehr nervös, aber das hat sich vor dem Start gelegt und ich konnte gut in das Rennen starten“, freute sich Ganahl, „nun ist der erste Weltcup in den Büchern und ich bin sehr zufrieden, weiß aber auch, woran ich noch arbeiten muss. Aber ich kann wieder mithalten und damit bin ich einfach sehr glücklich.“