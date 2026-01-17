Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstmals nach Unfall

Daniel Ganahl feierte ein starkes Weltcup-Comeback

Vorarlberg
17.01.2026 19:45
Der Montafoner Daniel Ganahl feierte in Courchevel sein Comeback im Weltcup.
Der Montafoner Daniel Ganahl feierte in Courchevel sein Comeback im Weltcup.(Bild: Ski Austria/Weigl)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Beim ersten Vertical Weltcup Rennen der Saison in Courchevel (FRA) zeigte sich die ÖSV-Skibergsteiger schon in Topform. Überstrahlt wurden die  starken Ergebnisse aber durch das gelungene Comeback von Daniel Ganahl, der erstmals nach seinem schweren Radunfall wieder im Weltcup an den Start ging.

0 Kommentare

Beim ersten Vertical Weltcup Rennen der Saison in Courchevel (FRA) meldet sich Sarah Dreier eindrucksvoll zurück auf dem Podest. Bei den Herren verpasst Paul Verbnjak das Stockerl um den berühmten Wimpernschlag. Der Montafoner Daniel Zugg verpasste die Top-30 knapp und kam als 31. ins Ziel.

Überstrahlt wurde das aber alles durch das gelungene Comeback von Daniel Ganahl. Eineinhalb Jahre nach seinem schweren Radunfall stand der Montafoner erstmals wieder bei einem Vertical Weltcup am Start und lieferte eine beeindruckende Vorstellung.

Lesen Sie auch:
Mit der Hilfe seiner Lieben darf Daniel Ganahl nach seinem schweren Unfall davon träumen, wieder ...
Ein Weihnachtswunder
„Egal, was alle sagen: Ich werde wieder laufen“
23.12.2024
Krone Plus Logo
Eiserner Wille
Nach Horrorcrash scheint Comeback in Griffweite
03.11.2025
Zwei Wirbel gebrochen
ÖSV-Ass verletzt sich bei Rennrad-Crash schwer
07.08.2024

Ganahl ist zufrieden
Bei Halbzeit des Rennens lag Ganahl auf Platz 40. In der zweiten Hälfte büßte der 29-Jährige noch Plätze ein und erreichte schließlich als 45. das Ziel, wo ihn seine Verlobte bereits jubelnd erwartete. „Die letzten beiden Tage war ich schon sehr nervös, aber das hat sich vor dem Start gelegt und ich konnte gut in das Rennen starten“, freute sich Ganahl, „nun ist der erste Weltcup in den Büchern und ich bin sehr zufrieden, weiß aber auch, woran ich noch arbeiten muss. Aber ich kann wieder mithalten und damit bin ich einfach sehr glücklich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
191.415 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.641 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.742 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Vorarlberg
Erstmals nach Unfall
Daniel Ganahl feierte ein starkes Weltcup-Comeback
Gegen den FAC
Altacher siegten 2:0 im letzten Test der Wienwoche
Konzertkritik
„Chörige“ Neuigkeiten an der Stella
Markt hat sich erholt
Plus von über 40 Prozent: E-Auto-Boom im Ländle
Schneiders Brille
Der Koch und die Aliens
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf