„Chörige“ Neuigkeiten an der Stella

Ein bunter Reigen

Peböck verlangt auch an diesem Abend Einiges von seiner Gefolgschaft, stellte er sie doch nicht geteilt in Stimmgruppen auf, sondern gemischt. Das fördert die Selbständigkeit. Zudem switcht die Programmfolge munter zwischen den Stilen und Ausdruckswelten, zwischen der Renaissance eines Palestrina und lebenden Komponisten, zwischen der Tragik des Beginns mit John Trottas „Dies irae“ und der Fröhlichkeit des schwedischen Volksliedes von Hugo Alfvén am Schluss, bevor man mit Johannes Brahms‘ „Guten Abend, gut‘ Nacht“ entlassen wurde, aber ob des anregenden Konzertes noch lange nicht schläfrig war. Wie ein roter Faden zogen sich durch das Programm Stücke aus Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“, dargeboten von Sängerinnen der Klasse Dora Kutschi sowie Harfenistinnen, die bei Victor Hartobanu studierten – ein schöner klanglicher Kontrapunkt. Insgesamt war das Konzert ein überzeugender Neuanfang in vieler Hinsicht.