Das bekommen Sieger

Rekord-Preisgeld bei Hahnenkammrennen 2026!

Ski Alpin
19.01.2026 06:29
Die 86. Hahnenkammrennen gehen dieses Wochenende über die Bühne.
Die 86. Hahnenkammrennen gehen dieses Wochenende über die Bühne.(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.

Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf. Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.

Das Preisgeld der 86. Auflage der Hahnenkamm-Rennen von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel (in Euro/brutto):

Pro Rennen:

1. Platz 101.000
2. Platz 51.000
3. Platz 26.000
4. Platz 18.500
5. Platz 15.500
6. Platz 13.500
7. Platz 12.500
8. Platz 11.500
9. Platz 10.500
10. Platz 9.500
...
30. Platz 2.500

------------------------------------------------
je 350.000 Euro
Gesamt: 1.050.000 Euro

Mehr Ski Alpin
Millionen-Budget
Kitz rüstet sich: „Streif, wie wir sie lieben“
Mit Platz 25
Schöpf schreibt in Tarvis Ländle-Sportgeschichte
„Extrem gefährlich“
Kristoffersen schimpfte trotz Jubiläum über Piste
Das bekommen Sieger
Rekord-Preisgeld bei Hahnenkammrennen 2026!
Tränen im Zielraum
Nach brutalem Abflug: Robinson „sehr dankbar“

