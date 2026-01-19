Rekord-Preisgeld bei Hahnenkammrennen 2026!

Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf. Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.