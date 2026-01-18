Wieder Rodlerin am Rangger Köpfl abgestürzt

Am Sonntag gegen 13.10 Uhr rodelte die 53-jährige Ukrainerin mit ihrer 27-jährigen Tochter (jeweils auf einer eigenen Rodel) die Rodelbahn am Rangger Köpfl – Sektion III Stiglreith – talwärts. Auf einem längeren geraden Teilstück der Strecke verlor die Mutter die Kontrolle über ihre Rodel und fuhr über den rechten Rodelbahnrand hinaus.