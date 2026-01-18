Sturz in steilen Wald endete für Rodlerin fatal

Sanitäterin zufällig in der Nähe

Eine zufällig vorbeikommende Rettungssanitäterin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskette. Die Polin, welche keinen Helm trug, wurde von der alarmierten Bergrettung Innsbruck und vom Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 2“ medizinisch versorgt. Anschließend wurde sie durch die Besatzung mittels Tau geborgen und mit schweren Verletzungen im Kopfbereich in den Schockraum der Klinik Innsbruck überstellt. Der Sohn blieb durch den Vorfall unverletzt.