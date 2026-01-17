Mann musste nach Forstunfall reanimiert werden

Erneut erschüttert ein schwerer Forstunfall Oberösterreich. In Bad Hall wollten am Samstag drei Männer morsche Bäume umsägen. Dabei wurde ein 71-Jähriger von einem Baum getroffen und schwer verletzt. Das Opfer musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Ein 72-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 71-Jähriger, alle aus dem Bezirk Steyr-Land, sägten am Samstag in einem Waldstück in Bad Hall morsche Eschen um. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit seinem Traktor einen Baum auf einem Forstweg heraus. Als er vom Traktor herunterstieg, sah er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche liegen.
Kollegen halfen sofort
Er begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, während der 36-Jährige die Rettung verständigte. Die Esche wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Herausziehen des am Traktor angehängten Baumes umgeworfen. Der 71-Jährige war bewusstlos und musste reanimiert werden.
Er wurde mithilfe einer Korbschleiftrage über den Abhang nach oben gebracht und anschließend in ein Rettungsfahrzeug umgelagert. Schwer verletzt wurde er in den Neuromed Campus Linz eingeliefert.
