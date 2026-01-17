Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama im Wald

Mann musste nach Forstunfall reanimiert werden

Oberösterreich
17.01.2026 18:25
Die Rettungskräfte versorgten und bargen den Mann.
Die Rettungskräfte versorgten und bargen den Mann.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Erneut erschüttert ein schwerer Forstunfall Oberösterreich. In Bad Hall wollten am Samstag drei Männer morsche Bäume umsägen. Dabei wurde ein 71-Jähriger von einem Baum getroffen und schwer verletzt. Das Opfer musste reanimiert werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.

0 Kommentare

Ein 72-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 71-Jähriger, alle aus dem Bezirk Steyr-Land, sägten am Samstag in einem Waldstück in Bad Hall morsche Eschen um. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit seinem Traktor einen Baum auf einem Forstweg heraus. Als er vom Traktor herunterstieg, sah er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche liegen.

Kollegen halfen sofort
Er begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, während der 36-Jährige die Rettung verständigte. Die Esche wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Herausziehen des am Traktor angehängten Baumes umgeworfen. Der 71-Jährige war bewusstlos und musste reanimiert werden.

Lesen Sie auch:
Der Unfall in Pollham passierte beim Baumfällen.
Schwer verletzt:
Baum brach beim Fällen auseinander, traf Arbeiter
30.12.2025
Fataler Unfall
„Falscher“ Baum fiel um und traf Forstarbeiter
08.01.2026

Er wurde mithilfe einer Korbschleiftrage über den Abhang nach oben gebracht und anschließend in ein Rettungsfahrzeug umgelagert. Schwer verletzt wurde er in den Neuromed Campus Linz eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
189.922 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
144.183 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.563 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Oberösterreich
Drama im Wald
Mann musste nach Forstunfall reanimiert werden
Es geht ganz einfach
Vitaminreiches Grün direkt vom Fensterbrett
Spende für Bedürftige
Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden
Unfall in Wels
Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg
Posthof Linz
„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf