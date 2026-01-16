Mann verschanzte sich mit Schusswaffe in Wohnung

Riesenaufregung am Freitag in Sierning (OÖ). Ein Mann hatte sich dort in seiner Wohnung verschanzt. Da er bewaffnet war, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Eine Selbstgefährdung wurde befürchtet. Am späteren Abend gelang es schließlich, den 51-Jährigen festzunehmen. Er hatte sich offenbar selbst verletzt, musste verarztet werden.
Die genauen Umstände zu dem Fall waren am Freitagabend noch nicht bekannt, Auslöser dürfte aber eine angekündigte Verzweiflungstat gewesen sein. Der psychisch kranke Mann hatte sich am Vormittag in seiner Wohnung in Sierning im Ortsteil Gründberg verschanzt.
Da er auch eine Schusswaffe bei sich hatte, wurde ein Polizei-Großaufgebot in Bewegung gesetzt. Am Nachmittag rückte dann auch noch das Einsatzkommando Cobra an. Andere Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus.
Die Beamten versuchten stundenlang, den Mann dazu zu bewegen, sich in ein Krankenhaus bringen und medizinisch behandeln zu lassen. Das wollte er offenbar aber nicht.
Herumgeschossen
Die Verhandlungen mit dem Mann dauerten bis in die Abendstunden. Gegen 19.30 Uhr konnte er schließlich überwältigt werden, nachdem er in der Wohnung herumgeschossen und sich dabei selbst verletzt haben dürfte.
Von den Polizisten machte keiner von einer Schusswaffe Gebrauch. Der leicht verletzte 59-Jährige wurde festgenommen und verarztet.
