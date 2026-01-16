Mann verschanzte sich mit Schusswaffe in Wohnung

Riesenaufregung am Freitag in Sierning (OÖ). Ein Mann hatte sich dort in seiner Wohnung verschanzt. Da er bewaffnet war, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Eine Selbstgefährdung wurde befürchtet. Am späteren Abend gelang es schließlich, den 51-Jährigen festzunehmen. Er hatte sich offenbar selbst verletzt, musste verarztet werden.