Warum Kinder und Jugendliche von daheim weglaufen

Groß war die Erleichterung am Donnerstagabend, als ein in Steyr vermisster, 13-jähriger Oberösterreicher wohlbehalten in Bad Hall aufgefunden worden war. Seit dem Morgen hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Teenager gesucht, nachdem er nicht in seiner Klasse angekommen war. Warum der Schüler weggelaufen war, ist unklar. Ebenso ungeklärt ist die Frage, was er den ganzen Tag gemacht hatte.