Das Linzer Kulturjahr 2026 ist wieder dick da

Und es gibt noch weitere Jubiläen: Das Ars Electronica Center begeht sein 30-jähriges Bestehen. Das Medienfestival Ars Electronica wird übrigens von 9. bis 13. September stattfinden. Und: Das 100-Jahr-Jubiläum der Magistratsmusik Linz wird in Form eines Jubiläumskonzerts im Herbst gestaltet, der Termin steht noch nicht fest.