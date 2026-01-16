Das Linzer Kulturjahr 2026 ist wieder dick da

Linz wird auch im Jahr 2026 wieder zur Arena für ein buntes Spektrum an Kulturangeboten. Das beliebte Straßenkunstfestival Pflasterspektakel und das Ars Electronica Center feiern Jubiläen, das lange vermisste Open-Air „Ahoi! Pop Sommer“ kehrt zurück.
Einer der größten Veranstaltungshöhepunkte ist das Linzer Pflasterspektakel (23. Bis 25. Juli), das heuer 40 Jahre Straßenkunst in der Linzer Innenstadt mit viel Sommerfeeling feiert.
Und es gibt noch weitere Jubiläen: Das Ars Electronica Center begeht sein 30-jähriges Bestehen. Das Medienfestival Ars Electronica wird übrigens von 9. bis 13. September stattfinden. Und: Das 100-Jahr-Jubiläum der Magistratsmusik Linz wird in Form eines Jubiläumskonzerts im Herbst gestaltet, der Termin steht noch nicht fest.
Brucknerfest wird neu gestaltet
Besonders gespannt darf man auf das Internationale Brucknerfest (13. Bis 30. September) sein, das unter dem neuen künstlerischen Direktor der LIVA, Norbert Trawöger, eine Neuausrichtung erfährt, wir berichteten darüber.
Viel Musik gibt es auch, die Highlights: Mit „Ahoi! Pop Sommer“ des Posthofs (8. Und 10. Juli) kommt ein erfolgreiches und bewährtes Format an die Donaulände zurück, das die Linzer Kulturmeile zur stimmungsvollen Open-Air-Musikarena werden lässt. Das einzigartige Comicfestival Next Comic startet am 20. März.
Typische Produkte aus Linz
Die Programme der Museen der Stadt Linz sind ebenfalls vielversprechend. Im Lentos Kunstmuseum sind zentrale Werke von Max Pechstein, deutscher Maler, Grafiker und zeitweise Mitglied der Künstlervereinigung „Brücke“, im Rahmen der Ausstellung „Abenteuer Expressionismus“ zu sehen.
Das Nordico Stadtmuseum setzt mit der Ausstellung „Made in Linz“ – angereichert mit vielen Details zu Persönlichkeiten und typischen Linzer Erzeugnissen – ein starkes Signal in Richtung zeitgemäßer Vermittlung von Wirtschafts- und Industriegeschichte.
Übrigens: Dran bleibt man bei der Erarbeitung des dritten Linzer Kulturentwicklungsplans (KEP3), der im Laufe des Jahres fertig gestellt werden soll. Bei der Entwicklung dieses Leitbilds sind viele Kulturschaffende eingebunden.
