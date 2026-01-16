Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?": Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
16.01.2026 15:00
Ob die Katzen Neville und Elisabeth oder Hündin Lucy, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob die Katzen Neville und Elisabeth oder Hündin Lucy, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

Schnucki – für Nagerfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Schnucki lebt derzeit in Außenhaltung. Die Deutsche Riesenschecke (5 1/2 Jahre) sucht ein neues Zuhause mit Partnertier. Aufgrund einer Zahnfehlstellung benötigt das Kaninchen ein- bis zweimal monatlich eine tierärztliche Behandlung. Dafür erhält man ein ruhiges und freundliches Langohr, das sich über verantwortungsvolle Betreuung freut. Tel.: 0732/247887.

Neville – der Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Neville ist ein hübscher Kater (2 Jahre), der sich anfangs schüchtern zeigt. Mit Ruhe und Geduld fasst der Vierbeiner jedoch Vertrauen und entwickelt sich zu einem angenehmen Begleiter. Ein Freigangplatz, wo Neville in seinem Tempo ankommen kann, wird gesucht. Tel.: 0732/247887.

River – der Aktive
(Bild: Tierheim Linz)

River hat Freude am Training, er braucht aber klare und verlässliche Führung. Mit seiner Patin konnte der sechsjährige Pit Bull bereits Fortschritte erzielen. Bei hundeerfahrenen Menschen wäre der Rüde am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.

Elisabeth – die Seniorin
(Bild: Tierheim Linz)

Elisabeth möchte einen ruhigen Lebensabend verbringen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes braucht die 14-jährige Katze täglich Medikamente gegen Bluthochdruck. Deshalb wird sie nur in ein Zuhause ohne andere Katzen und mit gesichertem Freigang vermittelt. Tel.: 0732/247887.

Lucy – die Fröhliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Lucy wartet schon sehr lange auf eine Chance. Die vierjährige Mischlingshündin sprüht vor Energie und Lebenslust. Besitzer, die genauso viel Freude an Bewegung haben wie sie, wären ideal für die Vierbeinerin. Tel.: 0664/8485571.

Poppy – der Findling
(Bild: Tierheim Linz)

Poppy wurde von ASFINAG-Mitarbeitern im A26-Tunnel gefunden und ins Linzer Tierheim gebracht. Das vier Monate alte Löwenkopfkaninchen lebt derzeit in Innenhaltung. Am wohlsten wäre dem Langohr, auf einem Platz mit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und einem kastrierten Rammler leben zu dürfen. Tel.: 0732/247887.

