„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Poppy wurde von ASFINAG-Mitarbeitern im A26-Tunnel gefunden und ins Linzer Tierheim gebracht. Das vier Monate alte Löwenkopfkaninchen lebt derzeit in Innenhaltung. Am wohlsten wäre dem Langohr, auf einem Platz mit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und einem kastrierten Rammler leben zu dürfen. Tel.: 0732/247887.