„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Schnucki lebt derzeit in Außenhaltung. Die Deutsche Riesenschecke (5 1/2 Jahre) sucht ein neues Zuhause mit Partnertier. Aufgrund einer Zahnfehlstellung benötigt das Kaninchen ein- bis zweimal monatlich eine tierärztliche Behandlung. Dafür erhält man ein ruhiges und freundliches Langohr, das sich über verantwortungsvolle Betreuung freut. Tel.: 0732/247887.
Neville ist ein hübscher Kater (2 Jahre), der sich anfangs schüchtern zeigt. Mit Ruhe und Geduld fasst der Vierbeiner jedoch Vertrauen und entwickelt sich zu einem angenehmen Begleiter. Ein Freigangplatz, wo Neville in seinem Tempo ankommen kann, wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
River hat Freude am Training, er braucht aber klare und verlässliche Führung. Mit seiner Patin konnte der sechsjährige Pit Bull bereits Fortschritte erzielen. Bei hundeerfahrenen Menschen wäre der Rüde am besten aufgehoben. Tel.: 0732/247887.
Elisabeth möchte einen ruhigen Lebensabend verbringen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes braucht die 14-jährige Katze täglich Medikamente gegen Bluthochdruck. Deshalb wird sie nur in ein Zuhause ohne andere Katzen und mit gesichertem Freigang vermittelt. Tel.: 0732/247887.
Lucy wartet schon sehr lange auf eine Chance. Die vierjährige Mischlingshündin sprüht vor Energie und Lebenslust. Besitzer, die genauso viel Freude an Bewegung haben wie sie, wären ideal für die Vierbeinerin. Tel.: 0664/8485571.
Poppy wurde von ASFINAG-Mitarbeitern im A26-Tunnel gefunden und ins Linzer Tierheim gebracht. Das vier Monate alte Löwenkopfkaninchen lebt derzeit in Innenhaltung. Am wohlsten wäre dem Langohr, auf einem Platz mit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und einem kastrierten Rammler leben zu dürfen. Tel.: 0732/247887.
