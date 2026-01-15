Pique spottet: „Gutes Debüt des neuen Madrids“
Debakel für Real
Nach Reals überraschendem Ausscheiden in der Copa del Rey überwog bei Gerard Pique die Schadenfreude. „Gutes Debüt des neuen Madrids“, kommentierte die Barcelona-Legende das Debüt von Neo-Trainer Alvaro Arbeloa sarkastisch auf Twitch.
Mit 2:3 mussten sich die „Königlichen“ am Mittwoch dem Zweitligisten Albacete Balompie geschlagen geben, für Arbeloa war es das erste Spiel als Cheftrainer der Hauptstädter.
Dass dieses gleich in die Hose ging, wollte Pique nicht unkommentiert lassen, auf Twitch machte sich der 38-Jährige über Barcas Erzrivalen lustig. Spanischen Medien zufolge soll Pique trotz der gemeinsamen Zeit im spanischen Nationalteam ein angespanntes Verhältnis zu Arbeloa haben, die Blamage gegen Albacete Balompie kam da wie gerufen ...
