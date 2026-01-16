Eine Blamage statt Sprung auf den ersten Platz

Bittere Niederlage für die Graz99ers! Aus dem erwarteten Pflichtsieg auswärts bei ICEHL-Nachzügler Innsbruck wurde nichts, vielmehr fingen sich die Cracks von Headcoach Dan Lacroix eine bittere 2:3-Pleite ein.
Innsbruck abgeschlagen in den Untiefen der Tabelle – die 99ers auf den Spitzenpositionen und klarer Favorit! So einfach? Mitnichten! Die Tiroler lagen in der Torschuss-Statistik zwar aussichtslos zurück, plötzlich im Match nach Treffer von Kudla (28.) aber vorne! Das weckte die 99ers, die vor dem Tor die nötige Effizienz vermissen ließen, aber auf. „Wir müssen effizienter werden, sind viel zu schlampig“, schimpfte Kilian Zündel in einer Drittelpause.
Ein Doppelschlag von Roy (36./PP) und Feldner (37.) lenkte das Spiel aus Grazer Sicht dann zwar in die richtige Bahn. Ehe just der ehemalige Grazer Rappold (54.) und Benker (56.) ebenfalls per Doppelschlag für die Hausherren antworteten. Den 99ers fiel im Finish nichts mehr ein, eher schwächte man sich mit Fouls selbst. „Da waren wir im Kopf nicht mehr bereit“, meinte 99er Nico Feldner. Die bittere 2:3-Niederlage – die bereits zweite im dritten Saisonspiel gegen Nachzügler Innsbruck – schmerzte sehr, da man im Fernduell mit dem KAC (3:2/OT gegen Fehervar) Federn ließ. Der Angriff auf Platz eins war abgesagt. Am Samstag gastieren die 99ers bei Pustertal (19.30). „Die werden kratzen, beißen – wir müssen alles am Eis lassen“, weiß Feldner.
