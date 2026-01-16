Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-Pleite

Eine Blamage statt Sprung auf den ersten Platz

Steiermark
16.01.2026 21:39
Der Ex-Innsbrucker Roy traf zwar, für den 99ers-Sieg reichte es aber nicht.
Der Ex-Innsbrucker Roy traf zwar, für den 99ers-Sieg reichte es aber nicht.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bittere Niederlage für die Graz99ers! Aus dem erwarteten Pflichtsieg auswärts bei ICEHL-Nachzügler Innsbruck wurde nichts, vielmehr fingen sich die Cracks von Headcoach Dan Lacroix eine bittere 2:3-Pleite ein. 

0 Kommentare

Innsbruck abgeschlagen in den Untiefen der Tabelle – die 99ers auf den Spitzenpositionen und klarer Favorit! So einfach? Mitnichten! Die Tiroler lagen in der Torschuss-Statistik zwar aussichtslos zurück, plötzlich im Match nach Treffer von Kudla (28.) aber vorne! Das weckte die 99ers, die vor dem Tor die nötige Effizienz vermissen ließen, aber auf. „Wir müssen effizienter werden, sind viel zu schlampig“, schimpfte Kilian Zündel in einer Drittelpause.

Ein Doppelschlag von Roy (36./PP) und Feldner (37.) lenkte das Spiel aus Grazer Sicht dann zwar in die richtige Bahn. Ehe just der ehemalige Grazer Rappold (54.) und Benker (56.) ebenfalls per Doppelschlag für die Hausherren antworteten. Den 99ers fiel im Finish nichts mehr ein, eher schwächte man sich mit Fouls selbst. „Da waren wir im Kopf nicht mehr bereit“, meinte 99er Nico Feldner. Die bittere 2:3-Niederlage – die bereits zweite im dritten Saisonspiel gegen Nachzügler Innsbruck – schmerzte sehr, da man im Fernduell mit dem KAC (3:2/OT gegen Fehervar) Federn ließ. Der Angriff auf Platz eins war abgesagt. Am Samstag gastieren die 99ers bei Pustertal (19.30). „Die werden kratzen, beißen – wir müssen alles am Eis lassen“, weiß Feldner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
468.776 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
220.315 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
212.273 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf