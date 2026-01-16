Eine Blamage statt Sprung auf den ersten Platz

Ein Doppelschlag von Roy (36./PP) und Feldner (37.) lenkte das Spiel aus Grazer Sicht dann zwar in die richtige Bahn. Ehe just der ehemalige Grazer Rappold (54.) und Benker (56.) ebenfalls per Doppelschlag für die Hausherren antworteten. Den 99ers fiel im Finish nichts mehr ein, eher schwächte man sich mit Fouls selbst. „Da waren wir im Kopf nicht mehr bereit“, meinte 99er Nico Feldner. Die bittere 2:3-Niederlage – die bereits zweite im dritten Saisonspiel gegen Nachzügler Innsbruck – schmerzte sehr, da man im Fernduell mit dem KAC (3:2/OT gegen Fehervar) Federn ließ. Der Angriff auf Platz eins war abgesagt. Am Samstag gastieren die 99ers bei Pustertal (19.30). „Die werden kratzen, beißen – wir müssen alles am Eis lassen“, weiß Feldner.