"New challenge"
Decided! Glasner leaves Crystal Palace
Oliver Glasner has apparently decided against a future at Crystal Palace. According to the English newspaper "The Sun," the successful coach of the "Eagles" is looking for a new challenge and will therefore not be extending his contract, which expires in the summer.
"I had a meeting with Steve Parish (club boss, note) in October. We had dinner together and talked for a long time. I told him that I would not be signing a new contract with Crystal Palace," the daily newspaper quotes Glasner as saying. "We agreed that it would be best to keep the matter confidential, and we did that for three months. I told the team today. Now it's important to have clarity."
Glasner signed in London in February 2024 and has since turned Crystal Palace into a top Premier League club. With their FA Cup success last May, the Eagles celebrated their first title in club history under the 51-year-old, and a few months later, Palace won the FA Community Shield against Liverpool.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.