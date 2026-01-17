Section Control kontrolliert Tempo auf Luegbrücke

Vorteilswelt
Tirol
17.01.2026 12:00
Die Luegbrücke auf der A13 ist seit Langem Sorgenkind der Asfinag.
Die Luegbrücke auf der A13 ist seit Langem Sorgenkind der Asfinag.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Die Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn ist Sorgenkind und Nadelöhr zugleich. Weil auf dem altersschwachen Bauwerk nur mehr Tempo 60 gefahren werden darf und der Verkehr teils einspurig geführt wird, kommt es hier immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Mit einer speziellen Geschwindigkeitskontrolle, der Section Control, will die Asfinag dies verhindern.

Die elektronische Geschwindigkeitskontrolle erfasst beim Ein- und Ausfahren des kontrollierten Abschnitts das Kennzeichen eines Fahrzeuges und versieht es mit einem Zeitstempel. Stellt sich heraus, dass die Zeit zwischen Ein- und Ausfahrt zu gering, man also zu schnell unterwegs war, setzt es eine Strafe.

Die Section Control ist seit Jänner aktiv und erstreckt sich vom Beginn der Luegbrücke bis knapp vor die Anschlussstelle Brenner-Nord. Sie gilt sowohl im einspurigen als auch im zweispurigen Betrieb. 

Lesen Sie auch:
Brücke als Nadelöhr: So geht es am Brenner weiter
Krone Plus Logo
Alle wichtigen Details
Brücke als Nadelöhr: So geht es am Brenner weiter
02.10.2025

Kontrollen sollen Verkehr flüssig halten
Mit dieser Methode will die Asfinag sicherstellen, dass die Fahrzeuge die Brücke stabil im erlaubten Tempo passieren. Damit sollen Unfälle und daraus resultierende Verkehrsbehinderungen auf der ohnehin staugeplagten Strecke verhindert werden. 

