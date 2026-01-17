Section Control kontrolliert Tempo auf Luegbrücke

Die Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn ist Sorgenkind und Nadelöhr zugleich. Weil auf dem altersschwachen Bauwerk nur mehr Tempo 60 gefahren werden darf und der Verkehr teils einspurig geführt wird, kommt es hier immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Mit einer speziellen Geschwindigkeitskontrolle, der Section Control, will die Asfinag dies verhindern.