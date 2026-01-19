Neuer Herzog regiert beim Song-Contest der Narren

Traninger, dem Publikum bereits von der Theatergruppe Keck & Co bekannt, wird mit einer Solonummer die Lachmuskeln strapazieren. Ebenfalls wieder mit dabei ist Mario Spanninger gleich in mehreren Nummern, der die „drei Gittareros“ zu einem Quartett erweitert. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat Peter Marktl die Regiearbeit an Christian Krall übergeben, der seit Jahren bei den Friesacher Burghofspielen im Stadtsaal Regie führt.