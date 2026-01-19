Vorteilswelt
„Namla Woll Woll“

Neuer Herzog regiert beim Song-Contest der Narren

Kärnten
19.01.2026 16:00
Herzog Siegfried Smetanig freut sich auf seine erste Faschingssaison
Herzog Siegfried Smetanig freut sich auf seine erste Faschingssaison(Bild: Faschingsgilde St. Veit)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit neuen Gesichtern, musikalischen Höhepunkten und bewährtem Humor blickt die St. Veiter Faschingsgilde auf eine vielversprechende Saison mit ausverkauften Sitzungen.

0 Kommentare

„Es ist das erste Mal in der Geschichte des St. Veiter Faschings, dass die Sitzungen bereits vor Weihnachten ausverkauft waren“, freut sich Präsident Michael Huber. Diesen großen Zuspruch haben sich die St. Veiter Narren in den vergangenen Jahren mit abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Programmen erarbeitet.

Neue Gesichter und altbekannte Stars
In der kommenden Saison gibt es zudem einige Premieren: Herzog Andy I übergab sein Zepter an Siegfried I, der nun für die nächsten drei Jahre die Narrenherrschaft in St. Veit übernimmt. Neu in der Gilde sind die beiden Aspiranten Rafael Pötschger und Hermann Traninger, die auch auf der Bühne überzeugen werden.

Traninger, dem Publikum bereits von der Theatergruppe Keck & Co bekannt, wird mit einer Solonummer die Lachmuskeln strapazieren. Ebenfalls wieder mit dabei ist Mario Spanninger gleich in mehreren Nummern, der die „drei Gittareros“ zu einem Quartett erweitert. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat Peter Marktl die Regiearbeit an Christian Krall übergeben, der seit Jahren bei den Friesacher Burghofspielen im Stadtsaal Regie führt.

Die Gardemädls haben bei der Sitzung einiges zu tun.
Die Gardemädls haben bei der Sitzung einiges zu tun.(Bild: Faschingsgilde St. Veit)

Wer gewinnt den Song-Contest?
Nachdem im Vorjahr die „Austrianic“ unter Standing Ovations unterging, konzentriert man sich heuer in der aufwendigen musikalischen Nummer vor der Pause auf „olte Hådarn“. „Wir werden eine spezielle Version des Song Contests präsentieren, mehr darf aber noch nicht verraten werden“, so der Präsident.

Auch die Gardemädels sind wieder stark gefordert und werden neben ihrem traditionellen Gardetanz in mehreren Programmpunkten zu sehen sein. Der „Kore“ sowie die A-cappella-Truppe sorgen ebenfalls erneut für Überraschungen. Die St. Veiter Faschingsgilde blickt bereits auf eine 62-jährige Tradition zurück und wird auch dieses Jahr das Publikum in der restlos ausverkauften Blumenhalle begeistern. 

