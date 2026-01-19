Neuer Herzog regiert beim Song-Contest der Narren

Mit neuen Gesichtern, musikalischen Höhepunkten und bewährtem Humor blickt die St. Veiter Faschingsgilde auf eine vielversprechende Saison mit ausverkauften Sitzungen.
„Es ist das erste Mal in der Geschichte des St. Veiter Faschings, dass die Sitzungen bereits vor Weihnachten ausverkauft waren“, freut sich Präsident Michael Huber. Diesen großen Zuspruch haben sich die St. Veiter Narren in den vergangenen Jahren mit abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Programmen erarbeitet.
Neue Gesichter und altbekannte Stars
In der kommenden Saison gibt es zudem einige Premieren: Herzog Andy I übergab sein Zepter an Siegfried I, der nun für die nächsten drei Jahre die Narrenherrschaft in St. Veit übernimmt. Neu in der Gilde sind die beiden Aspiranten Rafael Pötschger und Hermann Traninger, die auch auf der Bühne überzeugen werden.
Traninger, dem Publikum bereits von der Theatergruppe Keck & Co bekannt, wird mit einer Solonummer die Lachmuskeln strapazieren. Ebenfalls wieder mit dabei ist Mario Spanninger gleich in mehreren Nummern, der die „drei Gittareros“ zu einem Quartett erweitert. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat Peter Marktl die Regiearbeit an Christian Krall übergeben, der seit Jahren bei den Friesacher Burghofspielen im Stadtsaal Regie führt.
Wer gewinnt den Song-Contest?
Nachdem im Vorjahr die „Austrianic“ unter Standing Ovations unterging, konzentriert man sich heuer in der aufwendigen musikalischen Nummer vor der Pause auf „olte Hådarn“. „Wir werden eine spezielle Version des Song Contests präsentieren, mehr darf aber noch nicht verraten werden“, so der Präsident.
Auch die Gardemädels sind wieder stark gefordert und werden neben ihrem traditionellen Gardetanz in mehreren Programmpunkten zu sehen sein. Der „Kore“ sowie die A-cappella-Truppe sorgen ebenfalls erneut für Überraschungen. Die St. Veiter Faschingsgilde blickt bereits auf eine 62-jährige Tradition zurück und wird auch dieses Jahr das Publikum in der restlos ausverkauften Blumenhalle begeistern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.