Gelungenes Solo-Debüt auf der Kabarettbühne

Die Schmäh-Dichte ist hoch, Thomas Mraz weiß jedoch in dem knapp zweieinhalbstündigen, selbstgeschriebenen und selbstinszenierten Programm, die Wuchtel-Geschwindigkeit wohl zu temperieren. „Den Leuten nicht erklären, was sie anders machen sollen, sondern was ich anders mache“, lautet sein Credo. Das ist sympathisch, erfrischend und klug. Das Publikum dankte es ihm am Premierenabend mit tobendem Applaus. In Richtung Benko sinniert Mraz: „René va plus!“ – in Richtung Mraz kann man nur prophezeien: „Da kommt sicher noch viel mehr!“