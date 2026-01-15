Bayern confirms:
Diagnosis confirmed! Long break for Konrad Laimer
Bad news for Konrad Laimer and FC Bayern! An examination has now revealed that the Austrian international suffered a torn muscle fiber in his left calf during the Bundesliga match against 1. FC Köln. He will be out of action for Munich for an extended period.
After a collision in injury time, Laimer limped off the pitch on Wednesday evening. "He felt something in his calf, if I saw correctly. He'll go straight into the scanner tomorrow, then we'll know more," said coach Vincent Kompany after the 3-1 away win, fearing a more serious injury. And unfortunately, he was right...
It is unclear how long the defensive all-rounder will be out of action for Munich, but it is certainly a bitter setback for the German record champions. The 28-year-old from Salzburg has played 26 times in 27 competitive games this season, scoring two goals and providing eight assists.
Long injury list
In addition to Laimer, Kompany will also have to do without Josip Stanisic (capsule injury), Joshua Kimmich (ankle problems), Jamal Musiala (fibula fracture) and the two injured Alphonso Davies and Sacha Boey. Nicolas Jackson is also unavailable due to the Africa Cup of Nations.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.