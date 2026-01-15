Junger Feuerwehrmann bei Einsatz schwer verletzt

Mit Hand in Einzugstrichter geraten

Ein Kamerad bediente die Winde vom Fahrersitz aus per Funk und behielt den Einzugstrichter dabei über einen Zusatzspiegel im Blick. Der 20-jährige Feuerwehrmann unterstützte den Einzugsvorgang, indem er das Seil mit beiden Händen führte. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache mit der linken Hand in den Einzugstrichter der Seilwinde geraten sein.