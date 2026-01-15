Junger Feuerwehrmann bei Einsatz schwer verletzt

Bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf (Steiermark) ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Feuerwehrmann verletzt worden. Der Mann zog sich bei einer Lkw-Bergung Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand zu.
Gegen 18.30 Uhr stand die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf mit 17 Einsatzkräften am Mittwoch bei einer Lkw-Bergung im Einsatz. Ein Lastkraftwagen war zuvor aufgrund der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und drohte umzustürzen.
Nachdem die Bergung erfolgreich abgeschlossen worden war, sollte das Stahlseil der Seilwinde wieder in das Feuerwehrfahrzeug eingezogen werden.
Mit Hand in Einzugstrichter geraten
Ein Kamerad bediente die Winde vom Fahrersitz aus per Funk und behielt den Einzugstrichter dabei über einen Zusatzspiegel im Blick. Der 20-jährige Feuerwehrmann unterstützte den Einzugsvorgang, indem er das Seil mit beiden Händen führte. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache mit der linken Hand in den Einzugstrichter der Seilwinde geraten sein.
Der 20-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt lieferte das Rote Kreuz den Verletzten in das LKH Graz ein. Bei der vorangegangenen Lkw-Bergung waren keine Personen zu Schaden gekommen.
