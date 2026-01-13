Vorteilswelt
Pkw landete im Wald

Autoabsturz am Fernpass sorgte für Totalsperre

Tirol
13.01.2026 08:18
Der Fernpass war nach dem Unfall komplett gesperrt!
Der Fernpass war nach dem Unfall komplett gesperrt!(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Spektakulärer Unfall Dienstagfrüh am Fernpass in Tirol: Nach einem Auffahrunfall stürzte ein Auto mehrere Meter in den angrenzenden Wald ab. Eine Person wurde verletzt. Aufgrund des Einsatzes musste die B179 zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

0 Kommentare

„Verkehrsunfall Absturz Pkw“ – so lautete der Einsatzcode der Leitstelle Tirol, der Dienstagfrüh gegen 7.30 Uhr rausging. Ereignet hat sich der Unfall laut ersten Informationen auf der B179 bei Nassereith zwischen Fernstein und der Fernpasshöhe.

Auto 20 Meter in Wald abgestürzt
Wie die Verkehrspolizei und die Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage erklärten, stürzte ein Pkw nach einem Auffahrunfall über die angrenzende Böschung. Das Auto kam letztlich offenbar rund 20 Meter unterhalb der Bundesstraße zum Stillstand.

Eine Person offenbar leicht verletzt
Laut Leitstelle wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren neben Rettung und Notarzt auch die Polizei und die Feuerwehr.

Der Fernpass musste aufgrund des Unfalls in beide Richtungen gesperrt werden – die Totalsperre wurde gegen 8.15 Uhr letztlich wieder aufgehoben.

Tirol

