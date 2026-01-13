Autoabsturz am Fernpass sorgte für Totalsperre

Spektakulärer Unfall Dienstagfrüh am Fernpass in Tirol: Nach einem Auffahrunfall stürzte ein Auto mehrere Meter in den angrenzenden Wald ab. Eine Person wurde verletzt. Aufgrund des Einsatzes musste die B179 zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.
„Verkehrsunfall Absturz Pkw“ – so lautete der Einsatzcode der Leitstelle Tirol, der Dienstagfrüh gegen 7.30 Uhr rausging. Ereignet hat sich der Unfall laut ersten Informationen auf der B179 bei Nassereith zwischen Fernstein und der Fernpasshöhe.
Auto 20 Meter in Wald abgestürzt
Wie die Verkehrspolizei und die Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage erklärten, stürzte ein Pkw nach einem Auffahrunfall über die angrenzende Böschung. Das Auto kam letztlich offenbar rund 20 Meter unterhalb der Bundesstraße zum Stillstand.
Eine Person offenbar leicht verletzt
Laut Leitstelle wurde eine Person leicht verletzt. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren neben Rettung und Notarzt auch die Polizei und die Feuerwehr.
Der Fernpass musste aufgrund des Unfalls in beide Richtungen gesperrt werden – die Totalsperre wurde gegen 8.15 Uhr letztlich wieder aufgehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.