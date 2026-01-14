AK enthüllt: Mieten werfen oft Fragen auf

Immer mehr online Fake-Shops

Oft ein Thema beim Konsumentenschutz war im Vorjahr auch die Künstliche Intelligenz. „Durch die KI werden Betrugsversuche immer professioneller“, warnt Wieser. „Online-Shops schauen mitunter vertrauenswürdig aus, sind aber in Wahrheit „Ghost Shops‘“, sagt Nowak. Nachdem für das Produkt gezahlt wurde, verschwinden die Shops schlagartig wieder vom Netz. Die Arbeiterkammer warnt: „Im Zweifelsfall immer hinterfragen“. Ziel der Shops sei es, Konsumenten das Geld aus der Tasche zu ziehen, für Waren, die sie aber nie bekommen.