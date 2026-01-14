Schlüssel zum Erfolg? „Haben Rummikub gespielt!“

Mit dem vorläufigen Höhepunkt unterstrich Truppe, dass sie bei Olympia um die Medaillen mitreden will. „Ich war knapp dran und habe mir gedacht: ‘Geduldig bleiben, mein Tag wird kommen‘“, sagte Truppe nach ihrem insgesamt sechsten Podestplatz im Weltcup. Dieser habe sich „über die Saison aufgebaut“. Mit vier Top-6-Platzierungen zuvor hatte sie Selbstvertrauen getankt. Und auch die Vorbereitung auf ihr erklärtes Lieblingsrennen verlief offenbar sehr vielversprechend. „Wir haben Rummikub gespielt. Ich habe dort dreimal gewonnen und gewusst, ich habe einen Lauf“, scherzte Truppe. „Nein, ich habe einfach die Lockerheit gefunden und fühle mich wohl auf meinen Ski.“