Nicht alles verraten

Formel-1-Neuling präsentiert die erste Lackierung

Formel 1
14.01.2026 10:01
Cadillac präsentiert eine Sonderlackierung für die Tests in Barcelona.
Cadillac präsentiert eine Sonderlackierung für die Tests in Barcelona.(Bild: Cadillac)

Cadillac macht zum ersten Mal auf sich aufmerksam: Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen General-Motors-Hauptsitzes in Detroit präsentierte der Formel-1-Neuling eine Speziallackierung!

Diese soll bei den fünftägigen Testfahrten zum Einsatz kommen, die ab 26. Jänner in Barcelona über die Bühne gehen. „Unsere neue Testlackierung zelebriert das Design-Erbe Detroits und die Leistungsfähigkeit des Cadillac-Teams, während wir unsere Design-Geheimnisse unter Verschluss halten“, schildert General-Motors-Präsident Mark Reuss.

Der US-Automobilhersteller General Motors wird in der kommenden Saison als elftes Formel-1-Team mit der Marke Cadillac erstmals antreten. Cadillac geht mit den Routiniers Sergio Perez und Valtteri Bottas ins Debütjahr. Der 35-jährige Mexikaner hat in der Formel 1 sechs Rennen gewonnen, der 36-jährige Finne zehn.

„Der Test in Barcelona ist nur der Anfang – wir können es kaum erwarten, im nächsten Monat unsere offizielle Rennlackierung den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren“, so Reuss.

Zitat Icon

Wir können es kaum erwarten, im nächsten Monat unsere offizielle Rennlackierung den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren.

General-Motors-Präsident Mark Reuss

Spot während Super Bowl
Für die Präsentation der endgültigen Lackierung hat man sich eine große Bühne ausgesucht. Im Rahmen eines TV-Spots am 8. Februar während der Super Bowl will Cadillac den Boliden zeigen. Das NFL-Finale ist die größte, jährlich wiederkehrende Übertragung im TV. Vergangenes Jahr markierte Fox mit 127,7 Millionen Sehern einen Rekord.

Porträt von krone Sport
krone Sport
