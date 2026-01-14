Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins

Nach zuletzt vier Siegen haben sich die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder geschlagen geben müssen. In Boston feierten die heimischen Bruins dank Treffer von Pavel Zacha (31.), Fraser Minten (44.) und Mark Kastelic (57./EN) einen 3:0-Sieg. Boston-Torhüter Jeremy Swayman parierte alle 24 Torschüsse. Kasper teilte in seinen 12:26 Minuten auf dem Eis fünf Checks aus und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis.
Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi kassierten die Vancouver Canucks mit einem 1:2 bei den Ottawa Senators die achte Niederlage hintereinander.
Tampa Bay Lightning gewann bei den Pittsburgh Penguins 2:1 und stellte mit dem elften Sieg in Serie den Klub-Rekord ein. Der Stanley-Cup-Sieger von 2020 und 2021 löste Detroit auf Platz eins der Atlantic Division ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.