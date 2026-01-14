Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins

Nach zuletzt vier Siegen haben sich die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder geschlagen geben müssen. In Boston feierten die heimischen Bruins dank Treffer von Pavel Zacha (31.), Fraser Minten (44.) und Mark Kastelic (57./EN) einen 3:0-Sieg. Boston-Torhüter Jeremy Swayman parierte alle 24 Torschüsse. Kasper teilte in seinen 12:26 Minuten auf dem Eis fünf Checks aus und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis.