Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siegesserie zu Ende

Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins

Eishockey
14.01.2026 09:59
Detroit musste sich Boston geschlagen geben.
Detroit musste sich Boston geschlagen geben.(Bild: AP/Charles Krupa)

Nach zuletzt vier Siegen haben sich die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder geschlagen geben müssen. In Boston feierten die heimischen Bruins dank Treffer von Pavel Zacha (31.), Fraser Minten (44.) und Mark Kastelic (57./EN) einen 3:0-Sieg. Boston-Torhüter Jeremy Swayman parierte alle 24 Torschüsse. Kasper teilte in seinen 12:26 Minuten auf dem Eis fünf Checks aus und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis.

0 Kommentare

Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi kassierten die Vancouver Canucks mit einem 1:2 bei den Ottawa Senators die achte Niederlage hintereinander.

Tampa Bay Lightning gewann bei den Pittsburgh Penguins 2:1 und stellte mit dem elften Sieg in Serie den Klub-Rekord ein. Der Stanley-Cup-Sieger von 2020 und 2021 löste Detroit auf Platz eins der Atlantic Division ab.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Mehr Eishockey
Siegesserie zu Ende
Kaspers Red Wings stolpern gegen Boston Bruins
NHL
Detroit feiert mit Kasper vierten Sieg in Serie
Krone Plus Logo
Sein Vertrag läuft aus
VSV-Kapitän: „Frühes Ausscheiden nicht akzeptabel“
Testlauf macht Sorgen
Halle in Bau, Feld zu klein! Olympia droht Chaos
Salzburg verliert
Grazer fertigen Capitals ab und sind am KAC dran

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf