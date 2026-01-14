Tomlin nach 19 Saisonen bei Steelers Geschichte

Premiere! Wintersport-Klassiker erlebt Änderung
Wird internationaler
Mike Tomlin ist am Dienstag nach 19 Saisonen als Head Coach der Pittsburgh Steelers zurückgetreten. Das Aus für den 53-Jährigen kam einen Tag nach dem 6:30 der Steelers in der ersten Play-off-Runde der National Football League gegen die Houston Texans.
Tomlin war der längstdienende Cheftrainer der NFL, mit dem Team aus Pennsylvania holte er 2008 die Super Bowl. Aktuell haben die Steelers nun neun Jahre in Folge kein Play-off-Spiel mehr gewonnen.
Die Steelers sind seit 1969 insgesamt nur von drei Head Coaches betreut worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.