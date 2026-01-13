Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Rote Kreuz warnt:

„Finanzielle Kürzungen werden auch Leben kosten“

Österreich
13.01.2026 06:00
Das Rote Kreuz ist in Krisenherden rund um den Globus im Einsatz – so wie Christopher Friedrich, ...
Das Rote Kreuz ist in Krisenherden rund um den Globus im Einsatz – so wie Christopher Friedrich, der als Trinkwasser-Experte nach Jamaika entsandt wurde.(Bild: Österreichisches Rotes Kreuz)

Die Ankündigung zahlreicher Staaten, die Geldmittel für humanitäre Hilfe deutlich zu drosseln, lässt bei den Hilfsorganisationen die Alarmsirenen schrillen – in einer Zeit, in der die weltweiten Krisen immer mehr werden ... 

0 Kommentare

Vom Brennpunkt Gaza nach Syrien und weiter nach Jamaika, wo im Oktober Hurrikan „Melissa“ eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat: Christopher Friedrich, langjähriger Mitarbeiter des Österreichischen Roten Kreuzes, kennt die Krisenherde dieser Welt. Er steht exemplarisch für 70 Millionen Menschen in 191 Ländern, die Hilfe leisten, wenn Krieg oder Naturgewalten gnadenlos zuschlagen.

Doch bei den Hilfsorganisationen brennt längst selbst der Hut: Die Krisen werden mehr, das Geld weniger. Zahlreiche Länder – unter anderem die USA – kürzen die Finanzmittel für Entwicklungszusammenarbeit und Co. Die Hilfe vor Ort zu finanzieren wird immer schwieriger.

Österreich setzte 2026 ebenfalls den Sparstift an
Mit Jagan Chapagain fand sich Montagvormittag jedenfalls hoher Besuch in der Rotkreuz-Zentrale in Wien-Wieden ein. Der Nepalese ist Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften – und er zeigt sich wegen der weltweiten Entwicklung besorgt: „Was wir erwarten, ist ein Rückgang der Finanzmittel um bis zu 50 Prozent. Ein schwerer Schlag für das humanitäre System“, erklärt Chapagain, der die weltweite Polarisierung und mangelnde politische Lösungen kritisiert.

Österreich streut der Gast in Zusammenhang mit rot-weiß-roten Hilfsleistungen in Krisenregionen zwar Rosen, doch auch hierzulande musste bereits der Sparstift angesetzt werden. Der Auslandskatastrophenfonds wurde von 80 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 35 Millionen für heuer gekürzt. Und auch das Budget der Agentur für Entwicklungsarbeit (ADA) wurde 2026 um 15 Prozent gekürzt.

Michael Opriesnig (li.) und Jagan Chapagain sehen die Entwicklungen mit Besorgnis.
Michael Opriesnig (li.) und Jagan Chapagain sehen die Entwicklungen mit Besorgnis.(Bild: HOLLY KELLNER, Österreichisches Rotes Kreuz)

Kriege, soziale Krisen und Klimakatastrophen
Beim Österreichischen Roten Kreuz beobachtet man diese Entwicklungen ebenfalls mit Besorgnis. „Denn sie rütteln am Kern unserer Arbeit. Und man muss kein großer Prophet sein – sie werden auch Menschenleben kosten“, macht ÖRK-Generalsekretär Michael Opriesnig klar.

Zitat Icon

Und was passiert in der Staatengemeinschaft? Statt den Menschen zu helfen, kürzen die Staaten ihre Budgets weltweit für humanitäre Hilfe und Entwicklungsarbeit.

Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK)

Doch auch in dieser angespannten Situation ist das Österreichische Rote Kreuz voll funktionsfähig – unter anderem in der Ukraine, wo die größte Hilfsoperation im Ausland nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch läuft.

Österreicherin in Kiew
Harter Überlebenskampf: 200.000 Menschen ohne Heizung

Klirrende Temperaturen, eisiger Wind und eine Stadt im Dunkeln: In Kiew ist der Winter zur tödlichen Bedrohung geworden. Nach schweren Angriffen in den vergangenen Tagen wurden drei Kraftwerke beschädigt, große Teile der zivilen Infrastruktur sind lahmgelegt.

In mehreren Regionen rund um die Hauptstadt der Ukraine sind rund 200.000 Menschen ohne Heizung – mitten im kältesten Winter seit Jahren. „Viele Menschen können ihre Wohnung nicht verlassen“, sagt Camilla Mittelberger, Delegationsleiterin des Österreichischen Roten Kreuzes in Kiew. Vor allem ältere Personen mit eingeschränkter Mobilität oder kranke Menschen seien betroffen. „Bei diesen Temperaturen ist das lebensgefährlich.“

Camilla Mittelberger vom Roten Kreuz harrt inmitten der zerbombten Häuser in Kiew aus.
Camilla Mittelberger vom Roten Kreuz harrt inmitten der zerbombten Häuser in Kiew aus.(Bild: Österreichisches Rotes Kreuz)

Offizielle Zahlen über Todesopfer gibt es nicht, doch die Helfer wissen: Diese Situation kostet Menschenleben. Und die Eiseskälte hat das Land weiter im Griff. Gleichzeitig kommt es immer wieder zu Stromabschaltungen. Gemeinsam mit der ukrainischen Regierung hat das Rote Kreuz nun reagiert.

In Kiew wurden in den vergangenen Tagen 32 sogenannte Heizpunkte eingerichtet. Dort können sich die Menschen aufwärmen, heißen Tee trinken, ihre Handys laden. Inzwischen werden auch warme Mahlzeiten ausgegeben – für viele oft die einzige warme Speise des Tages.

Doch nicht alle erreichen diese Zufluchtsorte. Einige ältere Menschen sind in ihren Wohnungen eingeschlossen, zu schwach oder zu krank, um hinauszugehen. Deshalb sind mobile Teams des Roten Kreuzes im Einsatz: Sie bringen Essen, leisten Pflege, helfen bei Hygiene und medizinischer Grundversorgung. Helfen kann jeder – hauptsächlich mit Spenden. „Dadurch können wir schnell und gezielt reagieren“, appelliert Mittelberger.

Porträt von Oliver Papacek
Oliver Papacek
Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
148.789 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
121.278 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
113.710 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Ein „Krone“-Überblick
Welche Investitionen im Flachgau geplant sind
Vierbeiner gefunden
Happy End für vermissten Trafik-Kater „Louis“
Nein zu Südamerika
Supermarktriese: Frischfleisch nur aus Österreich
Das Rote Kreuz warnt:
„Finanzielle Kürzungen werden auch Leben kosten“
Transporte als „No-Go“
Spitäler: Neues System lässt Ärzte Alarm schlagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf