„Finanzielle Kürzungen werden auch Leben kosten“

Österreich setzte 2026 ebenfalls den Sparstift an

Mit Jagan Chapagain fand sich Montagvormittag jedenfalls hoher Besuch in der Rotkreuz-Zentrale in Wien-Wieden ein. Der Nepalese ist Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften – und er zeigt sich wegen der weltweiten Entwicklung besorgt: „Was wir erwarten, ist ein Rückgang der Finanzmittel um bis zu 50 Prozent. Ein schwerer Schlag für das humanitäre System“, erklärt Chapagain, der die weltweite Polarisierung und mangelnde politische Lösungen kritisiert.