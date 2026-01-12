Abgängiger Skifahrer (19) stark betrunken gerettet

Schneefall, Sturm, Finsternis, eisige Temperaturen – unter diesen widrigen Bedingungen mussten am Samstagabend die Pistenrettung und Alpinpolizei in Schladming zu einer Personenrettung ausrücken. Gegen 19 Uhr meldeten seine Freunde, dass ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen (NÖ) abgängig sei. Die Gruppe aus fünf Freunden war gegen 18 Uhr nach einem ausgiebigen Après-Ski von einem Lokal auf 1757 Meter Seehöhe in Richtung Tal gestartet.