Abgängiger Skifahrer (19) stark betrunken gerettet

Ein 19-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagabend in Schladming (Steiermark) stark unterkühlt und betrunken von den Einsatzkräften gerettet worden. Er war nach dem Après-Ski verloren gegangen.
Schneefall, Sturm, Finsternis, eisige Temperaturen – unter diesen widrigen Bedingungen mussten am Samstagabend die Pistenrettung und Alpinpolizei in Schladming zu einer Personenrettung ausrücken. Gegen 19 Uhr meldeten seine Freunde, dass ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen (NÖ) abgängig sei. Die Gruppe aus fünf Freunden war gegen 18 Uhr nach einem ausgiebigen Après-Ski von einem Lokal auf 1757 Meter Seehöhe in Richtung Tal gestartet.
„Stark alkoholisiert“
Nur 50 Minuten nach der Verständigung waren die Einsatzkräfte schon erfolgreich: Der 19-Jährige konnte leicht verletzt, stark unterkühlt und „augenscheinlich stark alkoholisiert“ – so die Polizei – nahe der Mittelstation gefunden werden. Er lag regungslos am Boden. Er wurde ins DKH Schladming eingeliefert.
