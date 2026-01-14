Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bis zu 5 Elternteile“

Vatikan warnt vor Gefahr von „Patchwork-Babys“

Ausland
14.01.2026 10:26
Pope Leo XIV. während einer Kardinalsversammlung im Vatikan
Pope Leo XIV. während einer Kardinalsversammlung im Vatikan(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Der Vatikan warnt vor den Gefahren, die mit Leihmutterschaft zusammenhängen. Der Grund: das Risiko, dass „Patchwork-Babys mit vier oder fünf Elternfiguren geboren werden, von denen einige anonym bleiben“.

0 Kommentare

Leihmutterschaft stehe „im Widerspruch zur Kinderrechtskonvention“, wonach „Kinder das Recht haben, ihre Eltern zu kennen“.

Obwohl der Vatikan für ein weltweites Verbot der Leihmutterschaft eintritt, hätten die einzelnen Staaten jedoch laut des vatikanischen Außenministers Paul Richard Gallagher die Pflicht, allen Kindern, die durch diese Praxis geboren werden, „sämtliche Rechte zu garantieren“.

Über Leihmutterschaft

  • Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für andere Eltern ein meist mit ihr biologisch nicht verwandtes Kind aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt, häufig gegen eine Gebühr. Die Praxis wird oft in armen Ländern durchgeführt, wo kommerzielle Reproduktionskliniken zahlreiche Leihmütter beschäftigen.
  • In vielen Staaten, so auch in Österreich, ist die Leihmutterschaft generell verboten. In anderen Ländern ist nur die kommerzielle Form nicht erlaubt.

Die rechte Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begründet das Verbot damit, dass die traditionelle Familie geschützt werden solle. Aus Sicht von Kritikern wird hingegen homosexuellen oder unfruchtbaren Paaren die Möglichkeit genommen, leibliche Kinder zu bekommen.

In Italien gilt seit 2024 ein universelles Verbot der Leihmutterschaft. Dieses bestraft auch solche italienischen Staatsbürger, die in Ländern Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, wo sie legal ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf