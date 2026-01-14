„Bis zu 5 Elternteile“
Vatikan warnt vor Gefahr von „Patchwork-Babys“
Der Vatikan warnt vor den Gefahren, die mit Leihmutterschaft zusammenhängen. Der Grund: das Risiko, dass „Patchwork-Babys mit vier oder fünf Elternfiguren geboren werden, von denen einige anonym bleiben“.
Leihmutterschaft stehe „im Widerspruch zur Kinderrechtskonvention“, wonach „Kinder das Recht haben, ihre Eltern zu kennen“.
Obwohl der Vatikan für ein weltweites Verbot der Leihmutterschaft eintritt, hätten die einzelnen Staaten jedoch laut des vatikanischen Außenministers Paul Richard Gallagher die Pflicht, allen Kindern, die durch diese Praxis geboren werden, „sämtliche Rechte zu garantieren“.
Über Leihmutterschaft
- Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für andere Eltern ein meist mit ihr biologisch nicht verwandtes Kind aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt, häufig gegen eine Gebühr. Die Praxis wird oft in armen Ländern durchgeführt, wo kommerzielle Reproduktionskliniken zahlreiche Leihmütter beschäftigen.
- In vielen Staaten, so auch in Österreich, ist die Leihmutterschaft generell verboten. In anderen Ländern ist nur die kommerzielle Form nicht erlaubt.
Die rechte Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begründet das Verbot damit, dass die traditionelle Familie geschützt werden solle. Aus Sicht von Kritikern wird hingegen homosexuellen oder unfruchtbaren Paaren die Möglichkeit genommen, leibliche Kinder zu bekommen.
In Italien gilt seit 2024 ein universelles Verbot der Leihmutterschaft. Dieses bestraft auch solche italienischen Staatsbürger, die in Ländern Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, wo sie legal ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.