Shiffrin verrät: „Hab gehofft, dass es vorbei ist“

Nachdem sie sich zuletzt einmal mit dem zweiten Rang hinter Camille Rast „begnügen“ musste, schlug Shiffrin eindrucksvoll zurück und unterstrich dabei auch, dass Olympiagold im Slalom fest eingeplant ist. Dabei war die US-Amerikanerin offenbar selbst von ihrer Performance überrascht: „Ich konnte teilweise mein höchstes Tempo im zweiten Durchgang zeigen“, so Shiffrin bei „Eurosport“.