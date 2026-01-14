Vorteilswelt
Augen zu während Fahrt

Shiffrin verrät: „Hab gehofft, dass es vorbei ist“

Ski Alpin
14.01.2026 10:40
Mikaela Shiffrin war über ihre eigene Fahrtgeschwindigkeit überrascht.
Mikaela Shiffrin war über ihre eigene Fahrtgeschwindigkeit überrascht.(Bild: AFP/APA/Jeff PACHOUD)

Mikaela Shiffrin ist in Flachau auf den Slalom-Thron zurückgekehrt und hat dabei offenbar aufgrund ihres eigenen Fahrtempos gebangt, wie sie verraten hat. Es sei verrückt, den Hang so herunterzufahren, so das US-Ski-Ass nach dem Rennen. 

Mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Paula Moltzan hat sich Shiffrin am Dienstag zum bereits sechsten Mal zur „Snow Space Salzburg Princess“ gekürt. Auch finanziell ein lukratives Unterfangen. Immerhin erhielt sie neben dem Ehrentitel „Schneeprinzessin“ auch gleich 70.000 Euro Preisgeld.

Nachdem sie sich zuletzt einmal mit dem zweiten Rang hinter Camille Rast „begnügen“ musste, schlug Shiffrin eindrucksvoll zurück und unterstrich dabei auch, dass Olympiagold im Slalom fest eingeplant ist. Dabei war die US-Amerikanerin offenbar selbst von ihrer Performance überrascht: „Ich konnte teilweise mein höchstes Tempo im zweiten Durchgang zeigen“, so Shiffrin bei „Eurosport“. 

„Habe Augen geschlossen“
Dann gab sie zu, dass sie sich gerade deshalb während der Fahrt nicht immer ganz wohlgefühlt habe: „Es gab sogar Momente, wo ich die Augen geschlossen habe und gehofft habe, dass es vorbei ist, weil es verrückt ist, so den Hang herunterzufahren“, verrät Shiffrin.

Wenn nun schon ihr selbst bald Angst und Bange aufgrund ihrer sportlichen Leistungen wird, was wird sich dann erst die Konkurrenz erst denken ...

