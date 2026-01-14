Shiffrin verrät: „Hab gehofft, dass es vorbei ist“

Mikaela Shiffrin ist in Flachau auf den Slalom-Thron zurückgekehrt und hat dabei offenbar aufgrund ihres eigenen Fahrtempos gebangt, wie sie verraten hat. Es sei verrückt, den Hang so herunterzufahren, so das US-Ski-Ass nach dem Rennen.
Mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Paula Moltzan hat sich Shiffrin am Dienstag zum bereits sechsten Mal zur „Snow Space Salzburg Princess“ gekürt. Auch finanziell ein lukratives Unterfangen. Immerhin erhielt sie neben dem Ehrentitel „Schneeprinzessin“ auch gleich 70.000 Euro Preisgeld.
Nachdem sie sich zuletzt einmal mit dem zweiten Rang hinter Camille Rast „begnügen“ musste, schlug Shiffrin eindrucksvoll zurück und unterstrich dabei auch, dass Olympiagold im Slalom fest eingeplant ist. Dabei war die US-Amerikanerin offenbar selbst von ihrer Performance überrascht: „Ich konnte teilweise mein höchstes Tempo im zweiten Durchgang zeigen“, so Shiffrin bei „Eurosport“.
„Habe Augen geschlossen“
Dann gab sie zu, dass sie sich gerade deshalb während der Fahrt nicht immer ganz wohlgefühlt habe: „Es gab sogar Momente, wo ich die Augen geschlossen habe und gehofft habe, dass es vorbei ist, weil es verrückt ist, so den Hang herunterzufahren“, verrät Shiffrin.
Wenn nun schon ihr selbst bald Angst und Bange aufgrund ihrer sportlichen Leistungen wird, was wird sich dann erst die Konkurrenz erst denken ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.