Neue Offensivkraft! GAK greift bei Konkurrenz zu

„Es freut mich besonders, dass wir mit Mark Grosse nicht nur einen torgefährlichen Spieler für die Offensive verpflichten konnten, sondern auch eine Personalie, die sich zu 100 Prozent mit dem GAK identifiziert. Mark wird uns noch mehr Optionen im vorderen Drittel geben, auch seine Standardsituation sind eine große Stärke, die uns besser machen wird“, wird GAK-Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung zitiert.