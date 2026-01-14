Neue Offensivkraft! GAK greift bei Konkurrenz zu

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist nun offiziell: Mark Grosse wechselt von der SV Ried zum Grazer AK. Für den offensiven Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte, bereits im Kindesalter kickte der 26-Jährige für die Steirer.
„Es freut mich besonders, dass wir mit Mark Grosse nicht nur einen torgefährlichen Spieler für die Offensive verpflichten konnten, sondern auch eine Personalie, die sich zu 100 Prozent mit dem GAK identifiziert. Mark wird uns noch mehr Optionen im vorderen Drittel geben, auch seine Standardsituation sind eine große Stärke, die uns besser machen wird“, wird GAK-Sportdirektor Tino Wawra in einer Aussendung zitiert.
In 13 Bundesliga-Einsätzen erzielte Grosse in der laufenden Saison drei Treffer für die SV Ried, hinzu kam ein Assist. Über den nächsten Scorerpunkt wird sich der Feldbacher wohl im roten Trikot freuen ...
